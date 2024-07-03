В Воздушных силах рассказали, чем оккупанты нанесли удар по Днепру

В ведомстве рассказали, сколько удалось сбить

В среду, 3 июля, в Днепре прозвучало много взрывов. Оккупанты нанесли удар 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщили в воздушных силах Украины. Там написали, что основное направление удара – Днепропетровщина.

"Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 11 воздушных целей: 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10, – говорится в сообщении.

Добавим, в Днепре в результате атаки российских оккупантов городом 3 июля есть погибшие. Россияне унесли жизни у мирных людей. В результате новой массированной атаки РФ на Днепр в городе был поврежден торговый центр, АЗС, а также множество автомобилей граждан. По словам мэра города Бориса Филатова, уже сейчас известно, что погибли четыре человека. По предварительной информации, есть 27 пострадавших. Среди них – 14-летняя девочка.

Ранее "Телеграф" писал, что в понедельник, 1 июля, российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку на Украину. В частности, взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области