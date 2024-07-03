У місті оголосять жалобу: у Дніпрі стрімко зростає кількість загиблих та постраждалих (оновлено)

З’явилися нові фото наслідків ударів по місту

Кількість жертв та постраждалих внаслідок ранкової атаки по Дніпру 3 липня зростає. Люди переважно осколкові поранення і різані рани, і навіть переломи.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, вже 4 загиблих через ранкову атаку росіян на Дніпро.

Оновлено: станом на 13:00 вже відомо про 34 потерпілих. Третина з них – у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як тяжкий.

Також він опублікував нові фотографії, на яких показано руйнування після обстрілу міста. На кадрах видно, що в деяких будинках внаслідок вибухів вилетіли вікна. Припарковані на вулиці авто також постраждали.

Мер Дніпра Борис Філатов у своєму Telegram-каналі опублікував інформацію про те, що 4 липня у місті оголошено день жалоби у зв’язку з останніми подіями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 3 липня російські окупанти завдали ударів ракетами та безпілотниками по Дніпру. Незабаром стало відомо, що внаслідок обстрілу було пошкоджено торговий центр, а також деякі будинки. Пізніше було повідомлено про трьох загиблих та 18 постраждалих.