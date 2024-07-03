В городе объявят траур: в Днепре стремительно растет количество погибших и пострадавших (обновлено)

Появились новые фото последствий ударов по городу

Количество жертв и пострадавших в результате утренней атаки по Днепру 3 июля растет. У людей в основном осколочные ранения и резаные раны. Ушибы и переломы.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, уже 4 погибших из-за утренней атаки россиян на Днепр.

Обновлено: по состоянию на 13:00 уже известно о 34 пострадавших. Треть из них – в больнице. Состояние двух местных медики оценивают как тяжелое.

Также он опубликовал новые фотографии, на которых показаны разрушения после обстрела города. На кадрах видно, что в некоторых зданиях в результате взрывов вылетели окна. Припаркованные на улице авто также пострадали.

Мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram-канале опубликовал информацию о том, что 4 июля в городе объявлен день траура в связи с последними событиями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 3 июля российские оккупанты нанесли удары ракетами и беспилотниками по Днепру. Вскоре стало известно, что в результате обстрела был поврежден торговый центр, а также некоторые здания. Позже было сообщено о трех погибших и 18 пострадавших.