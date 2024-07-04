В Днепре возросло количество жертв двух последних атак: сколько людей погибло

4 июля объявлен день траура в городе

В среду, 3 июля, россияне атаковали Днепр. В результате есть погибшие и пострадавшие, количество их растет. Так, ночью 4 июля, в больнице скончалась 60-летняя женщина, получившая ранения.

Всего в результате атаки погибли шесть человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он напомнил, что 4 июля в городе объявлен траур. Соответствующий указ подписал мэр Днепра Борис Филатов.

"Сегодня в Днепре объявлен траур по тем, чьи жизнь унес враг. Помним… Искренние соболезнования близким и родным", — написал он.

Кроме этого, по словам Лисака, этой ночью под завалами днепровского дома, который россияне изуродовали в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины. Это уже третья жертва этого удара.

Напомним, в пятницу 28 июня, российские террористы совершили очередную ракетную атаку на город Днепр. Прицельным ударом они попали в девятиэтажку.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперт назвал причины, почему Россия бьет по Днепру и Миргороду. По его словам, второй этап летней военной кампании РФ. Он включает сразу несколько целей, а их реализации оккупанты применяют новую тактику, которой эффективно Украина противостоять пока не может. Больше об этом можно прочитать по ссылке.