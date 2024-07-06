Сколько авиабомб Россия сбросила на Украину с начала июля: Зеленский назвал колоссальную цифру

Надо лучше работать над укреплением воздушного щита

Россия продолжает наносить ракетные атаки по Украине, и только за первую неделю июля было выпущено на территорию нашего государства более 600 управляемых авиационных бомб (КАБ, українською керовані авіаційні бомби — Ред.) и почти 40 ракет разных типов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словами, наше государство и партнеры должны плодотворнее работать над противовоздушной обороной (ПВО).

"Наши люди непрерывно страдают от российского террора. Только на этой неделе Россия применила более 600 управляемых авиационных бомб, более 60 "шахедов" и около 40 ракет разных типов", — говорит глава государства.

Зеленский добавил, что за эту неделю Украина еще больше укрепила свой воздушный щит.

"Спасибо Германии и Соединенным Штатам! Украинские Patriot еще лучше покажут себя в защите от российского террора", — подчеркнул президент

По его словам, нужно больше конкретных решений, чтобы защитить все украинские города и села, чтобы действительно преодолеть российский террор.

"И мы будем на следующей неделе работать с партнерами ради именно таких решений — уже их готовим", — добавил он.

Напомним, недавно стало известно, откуда Украина может получить дополнительные Patriot. Израиль и США могут передать Киеву все старые израильские системы, которые планируется снимать ЦАХАЛ с вооружения.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько бомб Россия "потеряла" над своей территорией. The Washington Post получил доступ к тайному документу.