Россию атаковали беспилотники, возникли мощные пожары на двух нефтебазах (видео)

Ночь у россиян выдалась неспокойная

В ночь на субботу, 6 июля Краснодарского край РФ подвергся массированной атаке беспилотниками. Под ударом были Ейский, Ленинградский и Павловский районы, в результате обстрела возникли пожары на двух нефтебазах.

"Атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло возгорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА — возгорание резервуара с топливом", — заявили в оперативном штабе региона.

Telegram-канал Astra опубликовал видео пожара на нефтебазе в станице Павловской. По его данным, она принадлежит "Лукойлу". Как видно на кадрах, горит довольно мощно.

Также канал опубликовал видео второго пожара — в станице Ленинградской. Там горят резервуары с топливом.

В Ейске в результате атаки повреждения получила вышка сотовой связи. По данным оперштаба, на нее упали обломки беспилотника.

Кроме того, громко было и в оккупированном Крыму. Как сообщили местные жители каналу "Крымский ветер", звуки взрывов раздались в Севастополе вскоре после полуночи. Также люди слышали звуки пусков ракет.

"Со стороны Орловки в Севастополе в 00:20 было слышно 2 далеких, глухих взрыва с моря. При этом в 23:55 с Бельбека был слышен звук взлета истребителя", — рассказали крымчане.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 6 июля, россияне атаковали Украину "шахедами". Известно о взрывах в Сумах, Полтавской и Днепропетровской областях.