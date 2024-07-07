Война — день 865: россияне сбрасывают сотни бомб на Украину и продолжают наступать на востоке

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а оккупанты наиболее активно проявляют себя на Покровском направлении, где регулярно происходит почти половина всех боевых столкновений за сутки. Также продолжают давить на Лиманском и Кураховском направлениях. При этом захватчики активно используют корректируемые авиабомбы и лишь за первую неделю июля успели сбросить более 600 таких боеприпасов. Впрочем, уверенно россияне себя не чувствуют, поскольку к ним в тылы регулярно залетают ударные беспилотники, а на оккупированных территориях продолжаются работы по сооружению укреплений даже в, казалось бы, отдаленных местах.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 7 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Крыму произошел взрыв на газовой магистрали, из-за чего пламя видно за много километров. По данным местных каналов, это произошло между поселками Малый Маяк и Виноградный Алуштинского района

О том, что происходило, 4 июля читайте по ссылке: Война — день 862: россияне атаковали города Украины и успешно давят в Часовом Яру

С ситуацией в Украине за 5 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 863: ВСУ отступили в Часовом Яру, а на фронте им не хватает оружия

О новостях и событиях 6 июля мы рассказывали здесь: Война — день 864: Украина усиливает ПВО, пока Россия повторяет свои "условия мира"