Отбрасывают врага назад: где у ВСУ на фронте отмечен успех (карта)

Аналитики представили обновленные карты боевых действий

Украинские военные в Харьковской области продвинулись в районе населенного пункта Глубокое. Силам обороны удалось отодвинуть противника в этом селе.

Об этом сообщается в Telegram-канале DeepState. Аналитики обновили карту боевых действий в Украине.

Враг в сети пишет об успешных атаках ВСУ в северной и западной частях посёлка Глубокое на Липцовском направлении. Ситуацияоценивается как с переменным успехом.

Также отмечается, что российские оккупанты продвинулся в Песчаном, Евгеньевке, Северном, возле Лозоватского, Макеевки, Новоселовки Первой, Часового Яра, Калиновки.

Добавим, что несколько дней назад лейтенант ВСУ с позывным Алекс писал в своем Telegram-канале, что захватчики подтянули резервы в районе Глубокого и смогли контратаковать на этом участке и несколько потеснить наши подразделения. На тот момент контроль населённого пункта был 50 на 50.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что Украина якобы рискует потерять Красногоровку из-за командира 59-й мотопехотной бригады Богдана Шевчука, который был назначен решением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.