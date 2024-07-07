Как пережить войну и смерть близких, но не убить себя изнутри: интервью с первым в Украине логотерапевтом

Задача врага – отбирать жизнь, уничтожать нас не только физически, но и ментально, говорит Серго Логос

На третьем году полномасштабного вторжения армии РФ в Украину часть общества до сих пор не поняла, что идет война. Люди блокируются от действительности, не принимают вызовы, избегают осознания рисков.

Но как пережить потерю близкого человека и даже ребенка? Об этом рассказал доктор философии, представитель 3-й Венской школы психотерапии, первый в Украине логотерапевт — Серго Логос в рамках проекта " Лінія спротиву" .

Как обрести покой? Природа страха

— Так, как мы прячемся в укрытии во время угрозы обстрела, так же сейчас важно переосмыслить отношение к жизни.

Корень проблем — страх, который трансформируется в нарастающую тревогу. Страх как эмоция имеет свое предназначение: стимулировать человека сосредоточиться на том, где он и что может сделать, чтобы избежать беды.

Семьи с детьми должны задать себе вопрос: "Как можно обеспечить максимальную безопасность ребенка в этих условиях?" Самое главное — пробовать разные варианты, а не только обдумывать. Искать рецепт одновременно и физической безопасности, и психологического покоя.

Когда вы подготовитесь к опасностям — соберете тревожный чемодан, обустроите подвал, проговорите с детьми как действовать, будете иметь план на случай эвакуации, — станет легче, страх уляжется.

Склонные к панике распространяют уныние на других

— Ко мне обращались семьи с тем, что у кого-то из родных присутствуют абсолютно фаталистические настроения относительно жизни во время войны: всех убьют, изнасилуют и тому подобное.

Есть люди, склонные к панике. Они обладают низким уровнем критического мышления и информационной гигиены. А значит, являются объектами негативных нарративов и враждебных ИПСО. Обычно они рефлексируют и распространяют уныние на окружающих, заражая людей, более устойчивых психологически.

Специалист утверждает, что людям с подобным мироощущением успокоительные не дадут желаемого эффекта. Лучше приложить усилия и эвакуироваться в более безопасную зону.

Принятие ответственности

— Почва под ногами строится на основе ответа на один вопрос: что я могу? "Можете ли вы войну закончить? — Нет. — Можете обустроить себе подвал? — Да". И вот на чем следует сосредотачиваться!

Когда страх и тревога накапливаются и порабощают нашу психику, это ощущается как сплошная тьма. Тревога – наш союзник, она сообщает, что мы с чем-то не можем справиться. Это сигнал, что мы что-то делаем не так.

Бежать или принимать решения

— Даже ничего не выбирать – это выбор, оставлять все так, как есть. Этот выбор снижает уровень личной ответственности.

Если вы решили жить со своими детьми в Украине, то должны сделать все возможное, чтобы на случай любой чрезвычайной ситуации быть готовыми. Нужен план действий. Если вы как мама решили остаться здесь со своим ребёнком, то берите на себя ответственность.

О потерях и смысле смерти

— Вопрос потери близкого человека, который погиб либо от обстрелов, либо воюя, — сейчас самый большой вызов для специалистов, психологов и психотерапевтов.

Наши жизни имеют предел. Смерти не избежать, и она имеет смысл.

"Тревога – наш союзник. Это сигнал, что мы что-то делаем не так", - объясняет Серго Логос. На фото - с журналисткой Викторией Кушнир

Право на личную трагедию

— Те, кто пытается в момент потери близких успокоить и отвлечь, — у них нет плохих намерений, просто они думают, что так помогают. Однако такие советы больше вредят. Если человек не прожил личную трагедию, он не знает, что чувствует другой.

Поэтому сказать близким, что вам нужно время, и попросить просто быть рядом и не давить на вас – правильный путь.

Если мы принимаем глобально тему смерти и тему потери, то в нашем обществе (как и у многих) очень большой пробел в образовании: нам никто не объясняет, что такое смерть. Такого просто нет. Было бы целесообразно рассказывать, например, в старшей школе, что смерть – это часть жизни.

В логотерапии есть специальный раздел, посвященный смыслу смерти. А он состоит в том, чтобы дать понимание, что время идет. Что ваши мечты имеют право сбыться, ведь у жизни есть цель и финальная черта.

*Психотерапевт советует украинцам, которые не могут решиться прийти на прием к специалисту, почитать книгу австрийского психиатра и врача-психотерапевта Виктора Франкла "Психолог в концлагере" (альтернативное название: "Человек в поисках смысла". — Ред.) .

О потере ребенка

— А есть и короткие жизни. К сожалению, дети умирают от болезней, погибают от прилетов, катастроф, несчастных случаев.

— Так что лучше для женщины: чтобы у нее был ребенок и умер или чтобы его не было и не пришлось испытывать боль утраты?

— Трудный вопрос, знаю. Сначала человек очень страдает, и на этом фоне он может почувствовать потребность обесценить, даже вычеркнуть жизнь ребенка.

Но следует помнить, что боль – это лишь период, состояние аффекта. Ведь потом, с течением времени, человек приходит к ощущению ценности жизни своего ребенка, даже если он прожил недолго.

На консультациях я говорю: когда мы смотрим в небо, мы видим свет звезды, которой миллионы лет уже нет. Она давно вспыхнула, а свет ее все еще летит. Мы рождаемся и умираем. Однако смысл жизни может открыться не только тогда, когда ты живешь 80 лет, но когда проживешь даже восемь или 25 лет.

Есть люди, которые умирают, так и не раскрыв себя и не поняв, зачем они жили. Это страшно и болезненно звучит, но есть жизнь, которая длилась всего три весны и имела большое значение, дарила тепло, исцеляла других людей, несла мощный свет. И этот свет навсегда будет жить в тех людях, которые были рядом, которым эта жизнь дарила любовь.

— Человека не становится физически, но после него остается память…

— Такими памятными вещами могут стать фото, видео, открытки, разговоры, воспоминания об общих моментах и эмоции подъема. Это очень важно понять: даже с умением "помнить" нам не объясняют, как работать.

Для чего нам память?

Представьте виртуальную библиотеку, где все разложено по полкам. Есть то, что с нами случается, мы это пережили (как жизнь какого-то человека, например), и эта полка заполняется воспоминаниями. Так вот, нас не учат, что эти воспоминания важны и помогут нам в будущем.

Когда происходит трагедия, мы пытаемся память о человеке заблокировать, мы агрессируем. Потому что мысли о нем причиняют боль. И это обычная психологическая реакция. Этот период нужно пройти, и он пройдет.

Дайте себе возможность дождаться, пока воспоминания займут свое место на полке. Чтобы потом обращаться к ним, вспоминать, что дал тебе этот человек, чему научил, вспомнить тепло и то прекрасное, что было связано с ним.

О гибели Ирины Цыбух "Чеки"

— Могу уверенно говорить, что ее смерть — это феномен. Ее знали очень много людей. И ко мне обращались военные, очень трагически переживавшие это событие.

Привожу ее в качестве примера, потому что она крутая. И она ( парамедик "Чека" . — Ред.) поняла, что нужно делать. Что она оставила после себя? Посмертное письмо. Почитайте, оно очень важное. Ее наследие и послание.

Ирина Цыбух "Чека"

Письмо в учебниках по истории

— С точки зрения психотерапии оно очень мощное, светлое и важное. Это подтвердит каждый специалист.

Посмертное письмо "Чеки"

Посмертное письмо "Чеки"

Посмертное письмо "Чеки"

Те, кто очень тяжело переживал смерть "Чеки", например, обрели смысл в ее наследии. Да, физически ее нет, но благодаря своему посмертному письму она навсегда останется в каждом из тех, кто его прочтет.

В нем девушка призывает не страдать, не плакать, не думать об осуждении окружающих, быть свободным, любить жизнь, ценить и бороться за свободу.

Когда исчезает важный для нас человек, после него остаются не только боль, отчаяние, пустое место, воспоминания, но и то наследие, которое он успел оставить.

Смерть. "Почему это произошло?"

— Когда умирают родные, сразу возникает вопрос: "Почему это произошло?" Это называется интенциональным актом, запросом во Вселенную. Кому направлен этот вопрос? От кого человек хочет услышать ответ?

Проведем параллель: если вы испытываете жажду, это о чем свидетельствует? Что есть вода, которой можно ее утолить. Если есть голод, то найдется еда. Если у человека есть запрос найти смысл в смерти близкого человека, то это свидетельствует о том, что этот смысл обязательно есть.

Поиск ответа может привести к личному кризису, потому что человек не сможет справиться, и тогда начинается бегство от себя.

Страдания — смысл = отчаяние

— Не так страшно, если человек "закрывается", как то, что он будет искать способы уйти от реальности, в которой есть смерть. Ведь в этой же реальности есть и жизнь, и дети, и творчество, и искусство. Те поиски, которые не увенчаются успехом, ломают человека.

Если не найти смысл (даже в смерти близких), то сначала мы обвиняем себя, потом всех вокруг, а потом и погибшего.

Какой специалист — качественный?

— Когда разные люди оказываются в одинаковых обстоятельствах, у каждого будет свое видение, потому что у каждого собственное мировоззрение и свой путь. Поэтому советую обращаться к специалистам. Искать "своего". Сейчас есть невероятный массив советов от психологов в TikTok, в YouTube. И некоторые из них могут сработать в плюс, а другие будут вредить.

Чтобы найти хорошего специалиста — учитывайте: у каждого специалиста есть определенная репутация. Важно, чтобы специалиста советовали другие люди, которым он помог преодолеть кризис.

Если вы уже ходите к психологу, психотерапевту год или два, а не чувствуете никакого эффекта или вам стало даже хуже, то это точно не "ваш" специалист. Если терапия качественная и вы выполняете рекомендации специалиста, вам станет лучше!

Трагические события неизбежны

— Каждая наша трагедия как школа. Чтобы перейти из одного класса в другой, нам нужно сдать экзамен. И эти экзамены – это найти смысл. Когда с нами что-то случается, мы ищем смысл, ценность этого события, и таким образом переходим на другой уровень.

Логотерапевт Серго Логос: "Если чувствуете, что теряете смысл настоящего, нужно возвращаться к любимым делам любыми способами"

Если знаем "зачем", поймем и "как"

— Виктор Франкл как-то перефразировал Ницше в свое время: "Если мы понимаем, "зачем" нам это преодолевать, то появляется и "как".

Если человек видит, ради чего ему вставать, ходить, когда он имеет планы на будущее и не ставит на себе крест, видит смысл и путь, то у него есть силы двигаться.

О геноциде украинцев

— Когда врагу не удается убить нас физически, он пытается уничтожить нас ментально?

— Задача врага номер один — отбирать жизнь, убивать как можно больше украинцев. То есть речь идет о физической смерти. Но наши защитники делают все, чтобы этого было как можно меньше.

Поэтому, на что еще работает Россия? На что выделяют миллиарды? На пропаганду, которая работает, как автомат Калашникова — четко в голову.

Если враг не может уничтожить физически, то он будет пытаться отобрать вашу психическую, ментальную жизнь. Отсюда ИПСО, обстрелы, похищение детей.

Дети – сильнейший триггер

— Для каждого человека сильнейший триггер — дети. Именно поэтому убийства детей — цель для россиян, чтобы таким путем отобрать у нас настоящее.

Чтобы мы перестали жить психологически, теряли ценности. Чтобы мы даже при том, что живы физически, не чувствовали, что у нас есть жизнь.

Не давайте врагу власть над своей жизнью!

— Задача всех нас — не позволяйте врагу обесценивать нашу жизнь. Там, где Россия не может добраться и физически уничтожить, она будет пытаться уничтожить нас ментально — подавить нашу психологическую жизнь.

Если вы чувствуете, что теряете смысл настоящего, вам нужно возвращаться к любимым делам любыми способами и возможностями.

Ведь украинские защитники стоят на страже не только нашей физической, но и ментальной жизни. Мы должны показать, что они делают это не зря!

История нашей нации пишется. Борімося і поборемо! Слава Украине!

Над текстом также работала Антонина Потапова