Потерял зрение на войне, но чувствует свет любви: история киевлянина Ивана Сороки

На захват Киевщины россияне бросили свои лучшие силы

Без сомнения, война – это боль, трагедия и страдание. Однако даже в этом мраке настоящая любовь способна пробить себе путь к свету. Это доказывает история 27-летнего киевлянина Ивана Сороки, который с первых дней широкомасштабного вторжения встал на защиту Украины.

В ожесточенных боях с оккупантами на Донбассе мужчина потерял зрение, однако способен чувствовать свет, озаряющий его каждый день – это любимая Владислава, с которой военный познакомился в разгар войны. Своей историей мужчина поделился с "Телеграфом".

Собрал вещи и пошел в военкомат

До полномасштабного вторжения у Ивана Сороки уже был опыт срочной службы в Национальной гвардии, поэтому накануне "большой" войны мужчина был в числе первых мобилизованных воинов.

— Я уже 23 февраля знал, что нужно идти в военкомат: ехал вечером с работы и мне позвонили по телефону. Хотя тогда я еще не понимал, что на следующий день начнется полномасштабное вторжение. А на следующий день утром проснулся, вышел на улицу с отцом, увидел, что ракеты летают (а я живу у аэропорта Борисполь, и там было особенно громко). Сказал отцу: "Ну, все, началось", собрал вещи и пошел в военкомат, — вспоминает Сорока.

Мужчина признается, что в начале февраля 2022 года понимал – широкомасштабной войны не избежать. Поэтому без колебаний принял решение идти в армию.

— Я в любом случае пошел бы в армию. Решил: нужно действовать здесь и сейчас, и поскорее добраться до оружия, потому что понимал, что на всех его не хватит. Еще с 2014 года думал, что попаду в боевые действия. И вот пришло время, — рассказывает военный.

Иван был зачислен в штат 72-й отдельной бригады ВСУ им. Черных запорожцев и уже 26 февраля встал на оборону Киевщины в районе Мощуна на Ирпене.

— Это, наверное, были самые жестокие бои, потому что на это направление была брошена вся их элита: морская пехота, десант, спецура. А у нас там была сборная "солянка": 50 процентов это бывшие АТОвцы, и еще 50 процентов — ребята, как я, после срочной службы. Поэтому я не знаю, как нам удалось выстоять, ведь бои были очень жестокие. Однако когда их пехота выходила на дистанцию до 15 метров, ближние бои они уже не "вывозили". Они продвигались только в том случае, когда уничтожали все артиллерией. Впрочем, очень спасла река Ирпень: подрыв плотины и шлюзов задержал кац*пов. Им нужно было мостить понтонные переправы, за счет этого мы выиграли время и удалось отстоять Киевщину, — вспоминает Сорока.

Встреча с любимой

Когда оккупанты сбежали из-под Киева и непосредственная опасность для столицы осталась позади, мужчина попал в госпиталь с воспалением легких. Именно в то время он познакомился в сети с будущей женой Владиславой. Иван признается, что был поражен смелостью женщины, не покинувшей Киев.

— Цветочно-конфетный период у нас был в разгар войны: гуляли по парку, по пустому Киеву, — рассказывает Иван.

Отношения молодого мужчины и девушки развивались стремительно, поэтому уже через две недели знакомства Иван сделал Владиславе предложение.

— Как-то почувствовал, что Владислава – "мой человек", что нужно не упускать такой шанс и возможность и развивать наши отношения. Да и она меня подкалывала: "Ну, когда сделаешь предложение?" Поэтому я приехал домой с свидания и сразу купил обручальное кольцо в ювелирном. В следующий раз она снова решила пошутить: показывает на палец, мол, ну что, когда? И в этот момент я вытащил кольцо, — вспоминает момент признания мужчина.

Иван и Владислава

Молодожены уже запланировали свадьбу, однако подразделение Ивана отправляли на Донбасс под Бахмут, где украинская армия отчаянно обороняла город.

— Сначала нашим врагом была регулярная контрактная армия: хорошо мотивированные и обученные войска. Среди них были прошедшие Сирию и другие горячие точки, куда русские успели засунуть свои грязные лапы. Но они не ожидали такого сопротивления украинцев. Сейчас враг несколько изменился.

У них теперь много мобилизованных, но чем дольше они проводят время на фронте, тем лучше учатся. Поэтому не следует говорить, что там армия бомжей. Врага не нужно недооценивать. У нас также были ребята, ранее никогда не державшие оружие в руках, а сейчас они воюют очень хорошо. Только у нас мотивации больше, – объясняет Сорока.

Три удачи

В августе 2022 года в районе Горловки Иван получил тяжелое ранение и потерял зрение.

— К тому времени наша линия обороны была уже почти разбита. Командир роты принял решение отходить на запасные позиции в районе Зайцево. Наша группа выходила около 3 часов ночи пешим порядком. Нам оставалось пройти около 500 метров до террикона, где было укрытие. Но этот участок уже несколько дней был под обстрелами: каждые 5-10 минут. К сожалению, наша группа как раз попала в это время, метров 200 мы не дошли, как начался минометный обстрел.

Первые взрывы мы услышали в 50-100 метрах от нас. Залегли и ждали окончания обстрела, а затем двинулись дальше, ведь находились почти среди поля. И есть такое правило, что свой снаряд, свою пулю ты не слышишь, потому что когда он идет по твоей траектории, свиста снаряда не слышно. И следующий прилет был прямо за нами, — рассказывает военный.

А дальше произошло три чрезвычайных стечения обстоятельств, благодаря которым Иван Сорока остался жив.

— Меня спас шедший впереди побратим Юрий Новосад. На него пришлась большая часть обломков: его полностью порубило, а мне открытые части тела: правую руку, ноги и лицо, — объясняет Иван.

Второй удачей было установление связи с медиками.

– Я не понял сначала, кто вообще остался жив. Думал, что и сам уже "двухсотый". Думал еще немного, и мне уже будет конец. Но полежал две минуты и понял, что мое время еще не наступило. Позвал ребят на помощь, не зная, кто выжил или нет. Побратимы наложили турникеты и перемотали меня. По стечению обстоятельств нашли рацию (а не у каждого они были) и вызвали медиков, — говорит военный.

Наконец-то третий успех – решение, которое приняли медики.

— Медики были на полпути в Бахмут, но водитель взял на себя ответственность, развернулся и приехал за нами. Если бы он вез какого-нибудь тяжелого раненого в стабилизационный пункт и не развернулся, то я бы не выжил. Такое совпадение фактически спасло мне жизнь, — рассказывает Иван.

Свадьба

Парень попал в стабилизационный пункт в Бахмуте, а затем в госпитали Днепра и Винницы. Там пришло осознание, что зрение потеряно.

— Левый глаз уже был потерян, так что его просто зашили. Правый глаз был сильно поврежден обломками и пламенем от снаряда. Врачи говорили, что будут спасать глаза, а за зрение никто и ничего не мог сказать. Но я с самого начала понял, что шансов сохранить зрение очень мало.

В первые часы после ранения я был в сознании и слышал, как врачи разговаривали между собой, и из их разговоров было очевидно, что ничего хорошего меня не ждет. Но руки я стараюсь не опускать, потому что остался жив, а что случилось — случилось, я это сразу принял, — подчеркивает молодой человек.

Иван признается, что принять новую реальность и не сломаться ему помогла возлюбленная.

– Очень помогала будущая жена, она постоянно ко мне приезжала в больницу, была рядом. И я понимал: если впаду в депрессию, то от этого лучше не будет, – рассказывает Сорока.

А в начале сентября прошлого года Иван и Владислав официально стали мужем и женой. Сейчас военный способен различать свет, а потому не теряет надежды, что со временем благодаря новейшим технологиям сможет снова видеть.

Свадьба Ивана и Владиславы

— Сначала было очень тяжело, когда все незнакомо. Иногда бывают депрессивные состояния, потому что ты не понимаешь, как дальше жить, как на тебя будут смотреть со стороны. Но я вижу, например, как светит солнце, яркие лампы, но свет рассеивается по всей сетчатке кругами, – признается мужчина.

Иван Сорока искренне верит в победу Украины и своих побратимов, ведь, по мнению военного, у украинского народа есть уникальные черты.

— Это жажда свободы, потому что мы свободолюбива нация, которая не может жить под игом. Наверное, мы отдадим все, что у нас есть только чтобы жить спокойно, независимо. У нас были храбрые предки, и это в наших жилах, в нашей крови. У нас просто нет другой судьбы, кроме как победить, — резюмирует воин.