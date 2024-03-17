Я 10 часов истекал кровью: боец ВСУ о "чмобиках" под наркотиками, двух ампутациях и американской мечте

Доброволец из Чернигова мечтает стать моделью в США

До начала широкомасштабного вторжения Дмитрий Терещенко из Чернигова профессионально занимался боксом (входил в состав сборной области) и являлся студентом местного университета. По закону парень не подлежал мобилизации, но когда на родной город начали лететь российские ракеты, Дмитрий, несмотря на уговоры близких, вступил в ряды территориальной обороны и отправился на войну. Парню было тогда всего 18 лет…

О "сказках" пленных оккупантов, боях на востоке и 10 часах между жизнью и смертью, военный рассказал "Телеграфу" в своей истории.

"Не хотел отсиживаться в подвалах"

Дмитрий Терещенко признается, что до начала "большой" войны не слишком интересовался ситуацией в стране.

"Я был полностью аполитичен. Не понимал всей ситуации, которая происходит на востоке Украины, что происходит на политическом уровне. Поэтому 24 февраля 2022 года я встретил не то чтобы шокированным, но очень был удивлен. Мне говорили раньше, что начнется война, и я никогда в жизни в это не верил. Я родом из Чернигова, там 60 километров до границы с Россией, поэтому полномасштабные боевые действия для меня начались сразу", — вспоминает парень.

В первые дни войны Чернигов, как и сотни других городов Украины, оказался в водовороте паники.

"Вокруг хаос, у людей паника, куча дезинформации идет, масса пропагандистов, предателей и никто не понимает, что надо делать. Говорили, что мой город сдали и скоро будем рассчитываться российскими рублями", — рассказывает Дмитрий.

Однако 18-летний парень понимал, что в критический момент, напротив, нужно собраться. Уже 26 февраля он пошел добровольцем в 119 бригаду Территориальной обороны. Военного опыта у Дмитрия не было, однако в мирной жизни он успел научиться обращаться с оружием.

"Конечно же, родные отговаривали. Все отговаривали, говорили, что тебе это не нужно, что жизнь самое главное, что все будет хорошо. Понятно, что они волновались, ведь видели, что творится вокруг и понимали, что это не игрушки", — вспоминает парень.

Впрочем, Дмитрий не прислушался к словам родных и близких, ведь личная мотивация оказалась сильнее.

"Я не хотел отсиживаться в подвалах, не хотел убегать от ракет, а хотел просто быть полезным. А когда услышал, что выдают оружие, то подумал: у меня есть опыт обращения с оружием, а боевой опыт будет обязательно", — пояснил военный.

"Акклиматизированный" Донбасс

Подразделение Дмитрия защищало Черниговщину и пограничную зону с первых дней войны, а когда непосредственная угроза с севера миновала, парень с побратимами отправился на Донбасс.

"И честно говоря, Чернигов — это была легкая прогулка, потому что восток страны за восемь лет "акклиматизировался" к войне. Там к*цапов уже было очень-очень много. В том и сложность этой войны. У них есть большое преимущество по оружию и артиллерии. У нас привыкли говорить, что у россиян все уже заканчивается, что скоро будет победа, но никто не понимает, что и проиграть мы можем также. Дай бог, этого не произойдет", — рассказывает Терещенко.

По словам военного, на восточном фронте он сталкивался с двумя типами окупантов.

"Бомжи, "чмобики", как показывают в новостях, есть. Некоторые из них точно были под какими-то наркотиками. Например, у нас на участке фронта была местность, которую нужно было пересекать только на лодке, потому что там была река. Мы увидели двух к* цапов, они сели в лодку и начали плыть, мы их уничтожили, а за ними еще двое в полной амуниции зашли в воду и начали плыть уже даже не в лодке. Мы даже не открывали огонь, а только смотрели, как они тонут, ведь амуниция тянула ко дну. Это доказывает, что там ума не очень много", — уверяет Дмитрий.

Но совсем другое дело — обученные профессионалы.

"На моем направлении против нас воевали артиллеристы из ЧВК "Вагнер", а они там с опытом. Работали очень "хирургически", штурмовые действия проводили удачно, поэтому недооценивать врага — очень большой "грех", за это можно поплатиться", — подчеркивает военный.

Дмитрий на войне

Но когда удавалось взять врага в плен, по словам Дмитрия, их выводы о войне просто поражали.

"Это было в первый месяц, как только мы попали на восток страны. После штурмовых действий и "зачистки" мы общались с пленными РФ. И что меня удивило. Вот за что, мы, украинцы, воюем? За наших детишек, наши семьи, наши земли. Спрашиваешь у них: "За что ты пришел сюда, за что ты здесь стоишь, за что ты нас обстреливаешь?" Россияне отвечают аналогично, что они здесь в Украине "за свое", за свои семьи и потому подобное. Они говорят, что это их земля, а мы сюда вторглись. То есть у них пропаганда на таком уровне уже даже идет. Но такие не все. Те же "вагнеры" относятся к войне как просто к работе. Их не интересуют политические вопросы какие-то нюансы. Они просто работают и зарабатывают деньги. Для них нет разницы, кого они будут убивать", — говорит военный.

10 часов истекал кровью

На восточном направлении Дмитрий Терещенко получил тяжелое ранение.

"Возвращались мы из "зачистки" на свои позиции возле села Белогоровка на Луганщине. А там гористая местность, мы занимали самую высокую точку, и нас накрыло "Градом", — вспоминает парень.

Случилось это 13 марта 2023 года. Этот день военный называет вторым днем рождения. И не зря:

"У меня были осколки в легких, желудке, в плече, ноге и сломанные ребра. Я 10 часов истекал кровью. Меня не могли эвакуировать из-за плотного огня и нехватки техники для эвакуации. Я лежал и не верил, что смогу выжить… Просто надеялся, что мои побратимы все же вытащат меня", — рассказывает Терещенко.

Через 10 часов Дмитрия, с тремя турникетами на ноге, все же удалось эвакуировать в стабилизационный пункт.

"С ногой я на тот момент уже "попрощался", ведь понимал, что даже если выживу, то ноги у меня точно не будет. Если провести 10 часов в трех турникетах, то после этого просто невозможно спасти конечность", — уверяет защитник.

В госпитале Краматорским врачам пришлось сделать Дмитрию ампутацию выше колена.

"Врачи сказали: если будут спасать мне ногу, то я просто умру, ведь все тело в осколках, почки на грани отказа и я бы не выжил", — говорит парень.

В Днепре новая серия операций и… высокая реампутация. В общей сложности военный пережил более 20 хирургических вмешательств.

Благодаря помощи волонтеров, Дмитрий Терещенко попал на протезирование в США, где уже успел получить бионический протез и научился на нем ходить.

"У меня было так, что я встал и пошел. Я очень быстро научился ходить на протезе. К нему нужно привыкнуть и понять, что это теперь твоя новая жизнь", — объясняет парень.

В США Дмитрий планирует задержаться и после реабилитации, чтобы попробовать себя в модельном бизнесе. Парень уверяет, что американцы очень благосклонны к Украине.

"Они, например, видят моих побратимов в военной форме или меня с протезом, подходят и говорят: "Спасибо вам за службу". Ты начинаешь объяснять, что мы не американские военные, а украинские. И украинским военным они еще больше радуются, чем своим. Это уровень Украины", — с гордостью говорит военный.

Военный пробует себя в моделинге

Впрочем, Дмитрий признается: несмотря на то, что сейчас чувствует себя хорошо, тяжелые мысли о жизни в новой реальности, которая появилась после потери конечности, порой его настигают.

"США — спокойная страна, но моментами все равно, бывает, "накрывает", честно вам скажу. Но в начале, как только потерял ногу, "накрывало" очень сильно, даже с девушкой разошелся… Но благодаря поддержке родных, все уже хорошо", – подчеркивает защитник.

Дмитрий искренне надеется, что все будет хорошо и в Украине.

"Единство. Именно оно победит. Это то, что я видел в начале полномасштабного вторжения, но то, чего я, к сожалению, не вижу сейчас. Когда обычные люди пенсионного возраста носят тебе на позицию еду, кормят тебя под обстрелами, чтобы ты не замерз, это и есть единство. Поэтому нельзя забывать всем, что идет война, не жалеть тех 100 гривен, 500 гривен на донаты, ведь это не военным нужно — это нужно нам самим", — резюмирует Дмитрий Терещенко.

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