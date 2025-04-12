Загинув під час бойового завдання. Україна втратила молодого пілота F-16

Обставини трагедії встановлюються

В Україні під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув 26-річний Павло Іванов. Трагедія сталась 12 квітня.

Про це повідомляють Повітряні Сили України (ПС). Обставини загибелі пілота встановлюються.

"На жаль, сумна новина… 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов", — йдеться у повідомленні.

За словами пресслужби ПС, пілоти F-16 майже щодня виконують небезпечні завдання і деякі з них забирають життя воїнів. Вони працюють на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах.

"Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них!" — додають в ПС.

Загибель пілота вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він висловив щирі співчуття рідним та близьким Іванов.

"Сьогодні в бою на F-16, на жаль, загинув капітан Павло Іванов. 26 років хлопцю. Мої співчуття родині, усім побратимам Павла", — йдеться у повідомленні.

Також Повітряні сили вже встановлюють усі обставини трагедії. Міжвідомча комісія вже розпочала свою роботу.

Нагадаємо, що Україна вже втрачала пілота F-16.У 2024 році 26 серпня розбився під час відбиття масованої російської атак Олексій Месь, позивний "Moonfish". Він був справжнім героєм, який у своєму останньому бою знищив три російські крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Раніше "Телеграф" розповідав, що керівник управління комунікацій Командування Юрій Ігнат розповів, хто продовжив справу загиблого на F-16 пілота Меся.