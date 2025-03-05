На колінах і під звук трембіти: у Києві прощаються з українським військовим Ратушним (фоторепортаж)

Він був пілотом БПЛА

Василь Ратушний, який був братом відомого українського активіста Романа Ратушного та оператором безпілотників у підрозділі "Птахи Мадяра", загинув у бою на фронті. Сьогодні, 5 березня, на Майдані пройшла процесія прощання.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на церемонії та поділився репортажем. Прощання відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі, після чого перемістилося на головну площу країни.

Василь загинув під час бойового виїзду на фронті в ніч проти 27 лютого 2025 року від прямого влучання FPV-дрона.

Василь Ратушний був активним учасником Революції Гідності, а також воював в зоні АТО. Він пішов воювати у 2015 році, коли ще був неповнолітнім. Приєднався до батальйону "Айдар", де вже воювали його друзі, з якими він був на Майдані.

Серед захоплень Василя були гра на альт-саксофоні й фортепіано, малювання, виготовлення ножів та реплік зброї вікінгів. Ратушний власноруч виготовляв меблі.

Його брат Роман загинув у червні 2022 року під час виконання бойового завдання на Харківщині, тіло загиблого вдалося забрати лише через кілька днів.

Родина просила не приносити на прощання штучні вінки та букети.

"Будь ласка, робіть Шитро і Пхову, якщо ви буддисти. Не приносьте, будь ласка, квіти і особливо вінки зі штучних матеріалів. Світло завжди в нас", — дописала мати полеглого, Світлана Поваляєва.

Попрощалися з полеглим під звуки трембіти та оркестру. До церемонії долучилися сотні українців, як цивільних, так і військових. Серед присутніх на прощанні також був очільник КМВА Тимур Ткаченко та ексміністр культури Євген Нищук.

Прощання з Василем Ратушним відбулося в Михайлівському Золотоверхому соборі, після чого процесія перемістилася на Майдан Незалежності, далі — на Байкове кладовище у крематорій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві попрощалися з захисником зі США. Громадянин Сполучених Штатів та ветеран Морського легіону США, Ітан Хертвек загинув під Авдіївкою.