На Майдані попрощалися з захисником зі США. Знищив 12 окупантів і загинув, рятуючи побратима (фото та відео)

Він був бойовим медиком

Ітан Хертвек — 21-річний ветеран морської піхоти США загинув у боях за Україну 14 грудня 2023 року. У п'ятницю, 28 лютого з героєм попрощалися на Майдані Незалежності у Києві.

На прощанні побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Громадянин Сполучених Штатів та ветеран Морського легіону США, Ітан Хертвек загинув під Авдіївкою.

На прощанні були присутні батьки Ітана. Вони забирають тіло сина в США.

Як повідомляв американський тележурналіст Стів Грант, Хертвек загинув, рятуючи з поля бою пораненого бійця ЗСУ. Спочатку чоловік прибув в Україну, щоб рятувати життя. Він отримав ліцензію бойового медика та навчав надавати першу медичну допомогу.

Згодом Ітан Хертвек підписав контракт з ЗСУ та приєднався до 131-го спеціального розвідувального батальйону "Відьмак". Пізніше американський медик перевівся до 59-ї мотобригади. При цьому залишався бойовим медиком як для нової бригади, так і для 131-го батальйону.

8 грудня його бригада вийшла на чергове військове завдання. Почалася атака ворога і Ітан зі ще одним бійцем залишилися прикривати свою групу. Їм вдалося ліквідувати до 12 ворожих солдатів і тим самим зупинити атаку ворога. Герой зі США загинув, коли намагався евакуювати з поля бою пораненого товариша. 19 грудня Ітан Хертвек мав повернутися до США.

Як повідомляв "Телеграф", 27 лютого на фронті загинув Василь Ратушний, він є старшим братом відомого активіста Романа Ратушного, який також поклав життя за Україну. Василь був оператором безпілотників у підрозділі "Птахи Мадяра".