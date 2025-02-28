На Майдане простились с защитником из США. Уничтожил 12 оккупантов и погиб, спасая побратима (фото и видео)

Он был боевым медиком

Итан Хертвек – 21-летний ветеран морской пехоты США погиб в боях за Украину 14 декабря 2023 года. В пятницу, 28 февраля, с героем попрощались на Майдане Незалежности в Киеве.

На прощании побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Гражданин Соединенных Штатов и ветеран Морского легиона США Итан Хертвек погиб под Авдеевкой.

На прощании присутствовали родители Итана. Они забирают тело сына в США.

Как сообщал американский тележурналист Стив Грант, Хертвек погиб, спасая с поля боя раненого бойца ВСУ. Сначала мужчина прибыл в Украину, чтобы спасать жизни. Он получил лицензию боевого медика и обучал оказывать первую медицинскую помощь.

Впоследствии Итан Хертвек подписал контракт с ВСУ и присоединился к 131 специальному разведывательному батальону "Ведьмак". Позже американский медик перевелся в 59-ю мотобригаду. При этом оставался боевым медиком как для новой бригады, так и для 131 батальона.

8 декабря его бригада вышла на очередную военную задачу. Началась атака противника и Итан с еще одним бойцом остались прикрывать свою группу. Им удалось ликвидировать до 12 вражеских солдат и, тем самым, остановить атаку врага. Герой из США погиб, когда пытался эвакуировать с поля боя раненого товарища. 19 декабря Итан Хертвек собирался вернуться в США.

Как сообщал "Телеграф", 27 февраля на фронте погиб Василий Ратушный, он является старшим братом известного активиста Романа Ратушного, который также сложил жизнь за Украину. Василий был оператором беспилотников в подразделении "Птицы Мадяра".