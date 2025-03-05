На коленях и под звук трембиты: в Киеве прощаются с украинским военным Ратушным (фоторепортаж)

Он был пилотом БПЛА

Василий Ратушный, который являлся братом известного украинского активиста Романа Ратушного и оператором беспилотников в подразделении "Птахи Мадяра", погиб в бою на фронте. Сегодня, 5 марта на Майдане прошла процессия прощания.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на церемонии и поделился репортажем. Прощание состоялось в Михайловском Златоверхом соборе, после чего переместилось на главную площадь страны.

Василий погиб во время боевого выезда на фронте в ночь на 27 февраля 2025 года от прямого попадания FPV-дрона.

Василий Ратушный был активным участником Революции Достоинства, а также воевал в зоне АТО. Он ушел воевать в 2015 году, когда еще был несовершеннолетним. Присоединился к батальону "Айдар", где уже сражались его друзья, с которыми он был на Майдане.

Среди увлечений Василия были игра на альт-саксофоне и фортепиано, рисование, изготовление ножей и реплик оружия викингов. Ратушный собственноручно производил мебель.

Его брат Роман погиб в июне 2022 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине, тело погибшего удалось вернуть только через несколько дней.

Семья просила не приносить на прощание искусственные венки и букеты.

"Пожалуйста, делайте Шитро и Пхову, если вы буддисты. Не приносите, пожалуйста, цветы и особенно венки из искусственных материалов. Свет всегда в нас", — дописала мать павшего, Светлана Поваляева.

Простились с павшим под звуки трембиты и оркестра. К церемонии присоединились сотни украинцев как гражданских, так и военных. Среди присутствовавших на прощании также были глава КМВА Тимур Ткаченко и экс-министр культуры Евгений Нищук.

Прощание с Василием Ратушным состоялось в Михайловском Златоверхом соборе, после чего процессия переместилась на Майдан Независимости, далее — на Байковое кладбище в крематорий.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве простились с защитником из США. Гражданин Соединенных Штатов и ветеран Морского легиона США Итан Хертвек погиб под Авдеевкой.