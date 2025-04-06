На фронті загинув український альпініст-першопрохідник

Відомий спортсмен віддав життя за незалежність України

На фронті загинув майстер спорту України, член альпіністського клубу "Одеса" Тарас Цушко. Він був одним із найсильніших альпіністів України.

Про смерть Героя повідомляє Федерація альпінізму та скелелазіння України у Facebook. Тарас пішов добровольцем захищати Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Тарас був доброзичливим, чуйним та надійним другом для всіх альпіністів Одеси. Він мріяв про відродження одеського альпінізму високих досягнень після закінчення війни.

Щире співчуття сім’ї загиблого…", – йдеться у повідомленні Федерації.

Спортсмен був членом збірної України, багаторазовим чемпіоном країни та СНД у скельному, технічному та зимовому класах сходжень. Цушко здійснив низку найскладніших першопроходжень на стіни піків Аксу, Слєсова, Одеси, Асана та інші. Багато років працював інструктором альпінізму на навчально-тренувальних зборах у горах Кавказу та Паміро-Алаю. Прощання з Героєм відбулося у неділю, 6 квітня в Одесі.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських загарбників загинув український футболіст, вихованець футбольного клубу "Львів" Юрій Яцків. Крім того, життя за незалежність України віддав український футболіст Олексій Шубін, який виступав за "Десну" та "Черкаси".