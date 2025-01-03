Чемпіон світу загинув на фронті, захищаючи Україну

Спортсмен віддав життя за Батьківщину

На війні проти російських окупантів загинув український каратист, багаторазовий чемпіон світу та тренер Олександр Семенюк. У 2024 році в бою проти загарбників загинув український дзюдоїст Євген Корогод, який виступав на ветеранському рівні.

Про смерть Семенюка повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) на своєму telegram-каналі. Герой загинув під час виконання бойового завдання.

"Війна з російськими окупантами забрала життя Олександра Семенюка — спортсмена, тренера, багаторазового чемпіона світу з карате.

Олександр загинув під час виконання бойового завдання. Світла пам’ять та вічна слава Герою!" — йдеться у повідомленні.

Олександр був відомий не лише своїми досягненнями на спортивній арені, а й величезним внеском у розвиток карате в Україні. Його відданість спорту та прагнення до вдосконалення надихали багатьох молодих спортсменів. На цьому наголосили у Федерації карате України.

Нагадаємо, у червні 2024 року на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич. Крім того, життя за незалежну Україну віддали гандболіст Михайло Цап, чемпіон світу з контактного карате Олег Новіков та велогонщик Іван Хомів.