Чемпион мира погиб на фронте, защищая Украину

Спортсмен отдал жизнь за Родину

На войне против российских оккупантов погиб украинский каратист, многократный чемпион мира и тренер Александр Семенюк. В 2024 году в бою против захватчиков пал украинский дзюдоист Евгений Корогод, выступавший на ветеранском уровне.

О смерти Семенюка сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) на своем telegram-канале. Герой погиб при выполнении боевого задания.

"Война с российскими оккупантами унесла жизнь Александра Семенюка — спортсмена, тренера, многократного чемпиона мира по карате.

Александр погиб при выполнении боевого задания. Светлая память и вечная слава Герою!" — гласит сообщение.

Александр был известен не только своими достижениями на спортивной арене, но и огромным вкладом в развитие карате в Украине. Его преданность спорту и стремление к совершенствованию вдохновляли многих молодых спортсменов. Это отметили в Федерации карате Украины.

Напомним, в июне 2024 года на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич. Кроме того, жизнь за независимую Украину отдали гандболист Михаил Цап, чемпион мира по контактному карате Олег Новиков и велогонщик Иван Хомив.