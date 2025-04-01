Львівщина у жалобі: на фронті загинув український воротар

Футбольний воротар віддав найцінніше за батьківщину

На війні проти російських загарбників загинув український футболіст, вихованець футбольного клубу "Львів" Юрій Яцків. Раніше життя за Україну віддав футболіст Олексій Шубін, який виступав за "Десну" та "Черкаси".

Про смерть Яцківа повідомила пресслужба львівського клубу на своїй сторінці в Instagram. 26-річний захисник України був випускником академії ФК "Львів" та грав на позиції голкіпера.

"Юрій є вихованцем ДЮФШ ФК "Львів". Грав на позиції воротаря, випускник ФК "Львів"-1998. Тренер – Олег Колобич. Керівництво, тренери та весь персонал ДЮФШ ФК "Львів" висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Рава-Руської міської ради, Яцків, який був уродженцем села Гійче (Львівська область), загинув 30 березня у бою поблизу Торецька (Бахмутський район, Донецька область).

Нагадаємо, у червні 2024 року на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич. Раніше війна забрала ексфутболіста Дмитра Богачова.