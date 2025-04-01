Львовщина в трауре: на фронте погиб украинский вратарь

Футбольный вратарь отдал самое ценное за родину

На войне против российских захватчиков погиб украинский футболист, воспитанник футбольного клуба "Львов" Юрий Яцкив. Ранее жизнь за Украину отдал футболист Алексей Шубин, выступавший за "Десну" и "Черкассы".

О смерти Яцкива сообщила пресс-служба львовского клуба на своей странице в Instagram. 26-летний защитник Украины являлся выпускником академии ФК "Львов" и играл на позиции вратаря.

"Юрий является воспитанником ДЮФШ ФК "Львов". Играл на позиции вратаря, выпускник ФК "Львов"-1998. Тренер – Олег Колобич. Руководство, тренеры и весь персонал ДЮФШ ФК "Львов" выражает искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою", — гласит сообщение.

По информации Рава-Руського городского совета, Яцкив, который был уроженцем села Гийче (Львовская область), погиб 30 марта в бою вблизи Торецка (Бахмутский район, Донецкая область).

Напомним, в июне 2024 года на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич. Ранее война забрала экс-футболиста Дмитрия Богачева.