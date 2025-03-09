От футбольного поля до фронта: на войне погиб украинский футболист

Бывший спортсмен отдал жизнь за Украину

На фронте погиб украинский футболист Алексей Шубин, выступавший за "Десну" и "Черкассы". Ранее жизнь за Украину отдал футболист Вадим Папирович, игравший за юношескую сборную Украины.

Печальное известие сообщила Украинская ассоциация футбола. Герой погиб в ноябре 2024 года при выполнении боевого задания.

Шубин был воспитанником днепропетровского футбола, карьеру начал в "Шахтере" (Павлоград), в футболке которого дебютировал 21 октября 1992 в поединке 1/16 финала кубка Украины против симферопольской "Таврии". Затем 3 года он играл в Беларуси после чего вернулся в Украине, где выступал за "Торпедо" (Запорожье), "Металлург" (Никополь), "Черкассы", "Нефтяник", "Никополь", "Десну" и "Авангард".

Алексей являлся главным сержантом разведки национальной гвардии Украины. Шубин награжден золотым крестом ВСУ, также имеет отличие за оборону Харьковщины. 49-летний экс-спортсмен погиб вблизи населенного пункта Липцы (Харьковская область) при выполнении боевого задания в результате удара FPV дрона.

Напомним, в июне на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич. Ранее война забрала экс-футболиста Дмитрия Богачева,