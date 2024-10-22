Воював під Авдіївкою: на фронті загинув футболіст збірної України

Спортсмен віддав життя за Україну

На війні проти російських окупантів загинув 32-річний ексфутболіст, вихованець сумського футболу Дмитро Богачов. Захисник України воював у районі Авдіївського коксохімічного заводу під Авдіївкою (Донецька область).

Про загибель воїна повідомила Українська асоціація футболу (УАФ) на своєму офіційному телеграм-каналі. Спортсмен після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав ЗСУ.

"Від імені Української асоціації футболу та всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Дмитра", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Дмитро виступав за такі клуби: "Суми", "Вікторія" (Миколаївка), "Тростянець" та "Орлет" із Польщі. Окрім того, на його рахунку один матч за збірну України U-20.

Нагадаємо, у червні на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич. Крім того, на війні проти РФ обірвалося життя захисника України, колишнього півзахисника команди "Хатки" із Тернопільщини Назара Соколовського. Під Бахмутом (Донецька область) не стало футболіста з Бучі Олега Макаренка, який пішов добровольцем звільняти Київщину від загарбників.