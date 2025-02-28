Загинув на бойовому виїзді: на фронті обірвалося життя брата активіста Романа Ратушного

Роман Ратушний загинув у червні 2022 року, його брат пережив активіста понад на два з половиною роки

Під час оборони України від російських окупантів загинув Василь Ратушний, брат відомого активіста Романа Ратушного. Він був оператором безпілотників у підрозділі "Птахи Мадяра".

Про це повідомила їхня мати, письменниця Світлана Поваляєва у Facebook. Вона підтвердила, що Василь Ратушний загинув під час бойового виїзду наприкінці лютого.

"27. 02. 2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту ФПВ загинув пілот БПЛА Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя", – написала вона.

Обидва брати були активними учасниками Революції Гідності. На початку російського вторгнення вони доєдналися до лав Збройних сил України, щоб обороняти країну від російської навали. Роман Ратушний загинув 9 червня 2022 року під час виконання бойового завдання на Харківщині, на одному з гарячих напрямків. Активіст служив розвідником у 93-й механізованій бригаді. Тіло захисника вдалося забрати з фронту лише за кілька днів після його смерті. 16 червня 2022 року жителі та гості столиці, стоячи на колінах з українськими прапорами, зустріли загиблого героя на Протасовому Яру, за збереження якого Ратушний боровся довгі роки.

На згадку про Ратушного кияни висадили дуб, але в грудні 2024 року невідомі його спиляли. Вандали цілеспрямовано знищили дерево, залишивши від нього лише невелику нижню частину стовбура. Поліція відкрила кримінальне провадження з цього приводу.

Більше про те, що відбувається на фронті, в Україні та у світі, розповідаємо у матеріалі "Хронологія війни — день 1101: росіяни атакують міста дронами та посилюють тиск під Покровськом".