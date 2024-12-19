Був майстром спорту та чемпіоном України: на фронті загинув 25-річний захисник

Максим Мороз захоплювався авто- та мототехнікою

На фронті загинув 25-річний захисник із Жовтих Вод Максим Мороз. Герой віддав життя за Україну 15 грудня поблизу населеного пункту Шевченко Волноваського району на Донеччині.

Максим служив молодшим лейтенантом ЗСУ та обіймав посаду командира механізованого взводу. Про втрату повідомляє інформаційний портал Жовтоводської міської ради.

Максим Мороз народився 7 січня 1999 року в Жовтих Водах. Здобув освіту в місцевому ліцеї імені незалежності України, після чого закінчив Жовтоводський промисловий коледж за спеціальністю техніка-будівельника. У 2021 році отримав диплом Дніпровського державного технічного університету за напрямком "електрична інженерія".

До початку військової служби працював на провідних підприємствах Жовтих Вод: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК", РМЗ та ГМЗ ДП "СхідГЗК". З лютого 2024 року обіймав посаду інженера-енергетика у відділі енерго-механічного забезпечення ГМЗ.

На захист України став у липні 2024 року. Під час служби закінчив офіцерські курси в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де отримав звання молодшого лейтенанта.

Максим Мороз

Максим був майстром спорту з легкої атлетики та чемпіоном України з бігу на дистанції 7 кілометрів. Захоплювався автомобільною та мототехнікою. Колеги запам'ятали його як відповідального фахівця, який творчо підходив до вирішення технічних завдань.

У загиблого захисника залишилися мати та бабуся. Прощання з Максимом Морозом відбудеться 20 грудня о 10:00 біля пам'ятника Героям визвольної війни українського народу 1648-1654 років.

Також раніше "Телеграф" писав, що в Жовтих Водах попрощаються із захисником, якого вважали зниклим безвісти. Він понад усе любив своїх синів.