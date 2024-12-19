Был мастером спорта и чемпионом Украины: на фронте погиб 25-летний защитник Максим Мороз

Максим Мороз увлекался авто- и мототехникой

На фронте погиб 25-летний защитник из Желтых Вод Максим Мороз. Герой отдал жизнь за Украину 15 декабря вблизи населенного пункта Шевченко Волновахского района Донецкой области.

Максим служил младшим лейтенантом ВСУ и занимал должность командира механизированного взвода. О потере сообщает информационный портал Жовтоводского городского совета.

Максим Мороз родился 7 января 1999 года в Желтых Водах. Получил образование в местном лицее имени независимости Украины, после чего окончил Жовтоводский промышленный колледж по специальности техника-строителя. В 2021 году получил диплом Днепровского государственного технического университета по направлению "Электрическая инженерия".

До начала военной службы работал на ведущих предприятиях Желтых Вод: ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК", РМЖ и ГМЗ ГП "ВостокГОК". С февраля 2024 занимал должность инженера-энергетика в отделе энерго-механического обеспечения ГМЗ.

На защиту Украины стал в июле 2024 года. Во время службы окончил офицерские курсы в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, где получил звание младшего лейтенанта.

Максим Мороз

Максим был мастером спорта по легкой атлетике и чемпионом Украины по бегу на дистанции 7 километров. Увлекался автомобильной и мототехникой. Коллеги запомнили его как ответственного специалиста, творчески подходящего к решению технических задач.

У погибшего защитника остались мать и бабушка. Прощание с Максимом Морозом состоится 20 декабря в 10.00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Желтых Водах простятся с защитником, которого считали пропавшим без вести. Он больше всего любил своих сыновей.