Больше всего любил своих сыновей: в Желтых Водах простятся с защитником, которого считали пропавшим без вести

Военный погиб в Донецкой области

Иногда о гибели воина родные узнают не сразу. Игорь Перевизнык, житель города Желтые Воды, отдал свою жизнь, защищая Украину. Он стал в ряды Вооруженных Сил в марте 2023 года, а с 8 сентября этого года считался пропавшим без вести.

Об этом сообщили в Жовтоводском городском совете, ДНК-экспертиза подтвердила его гибель. Игорь Перевизнык всю жизнь жил в этом городе, родился 24 февраля 1974 в Желтых Водах. Учился в средней школе №10, а профессию электрогазосварщика и слесаря получил в ПТУ №35. Работал в коммунальном предприятии "Желтоводский водоканал", ООО "Восток-Руда", ООО "Билмакс".

С марта 2023 года Игорь Перевизнык решил встать на защиту Родины. Он служил водителем хозяйственного отделения по взводу материального обеспечения ВСУ. При выполнении боевого задания 8 сентября возле населенного пункта Екатериновка Краматорского района Донецкой области связь с ним исчезла. Гибель удалось подтвердить только благодаря ДНК.

Игорь Перевизнык

Родные и близкие вспоминают Игоря как доброго, порядочного и ответственного мужчину, который всегда приходил на помощь. В свободное время он любил рыбалку и больше всего ценил моменты, проведенные со своими сыновьями. У него, кроме детей, осталась мать и жена.

Прощание с Игорем Перевизныком состоится 18 декабря в 11:00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов, сообщили в горсовете.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели Якова Ткаченко, звездах фильма "Довбуш". Он также снимался в других фильмах и сериалах, включая "Перевозчицу".