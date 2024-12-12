Пошел воевать в первый день вторжения РФ. На войне погиб 23-летний уроженец Киева

Парень был настоящим патриотом

Жестокая война и неспровоцированная война, которую Россия ведет против Украины, ежедневно уносит жизни украинских воинов. На войне погиб 23-летний защитник из Киева Константин Каминский.

О гибели героя сообщили в Гимназии биотехнологий №177 в Киеве, выпускником которой был парень. Его жизнь враг оборвал в бою на Харьковском направлении.

Константин, родившийся 16 августа 2001 года, вступил в Вооруженные силы Украины 20-летним, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В гимназии рассказали, что юноша был настоящим патриотом.

"Всегда жизнерадостный и веселый, активный и готовый помочь друзьям. Таким он останется в памяти своей семьи, товарищей, знакомых", — говорится в некрологе.

Героя похоронят 14 декабря 2024 года на Лесном кладбище в Киеве. Прощание с ним начнется в 12:00.

Как сообщал "Телеграф", в бою за Украину погиб Сергей Щербак — бизнесмен из Черкасс. Защитнику было 54 года. Он родился и вырос в Черкассах. Там же построил свой бизнес – сеть строительных магазинов. Также предприниматель занимался волонтерством.