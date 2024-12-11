На фронте погиб украинский бизнесмен и волонтер (фото)

Герою было 54 года

В Украине продолжается полномасштабная война, которая забирает жизни наших соотечественников. В бою за нашу страну погиб бизнесмен из Черкасс Сергей Щербак.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко. Защитнику было 54 года. Он родился и вырос в Черкассах. Там же построил свой бизнес — сеть строительных магазинов. Также предприниматель занимался волонтерством.

При этом мужчина не один раз служил в армии по контракту, а в начале полномасштабного вторжения был мобилизован. Служил в должности командира станкового гранатомета противотанкового взвода.

К сожалению, страна потеряла своего героя в бою на Донбассе. С Сергеем простились в его родном городе.

"Царствие небесное Сергею Вячеславовичу. Соболезнование родным и близким", — написал мэр.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб режиссер монтажа проекта "Реальная история" Олег Сарело. Олег был скромным и ответственным, а его талант к монтажу запал в сердце не только коллегам, но и зрителям, неоднократно отмечавшим это в комментариях.