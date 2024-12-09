Ровенщина провела в последний путь погибшего на чужбине воина (фото)

Юрию Троцюку было 47

Бои на разных участках фронта усиливаются. Украинские защитники жертвуют самым ценным — жизнью, чтобы сдержать нашествие оккупантов. Трагическое известие пришло в Ровенскую область в начале декабря. Воин из села Тесов, обычный мужчина, которого война сделала героем, Юрий Троцюк погиб от вражеского обстрела. Он вырос в селе и мог бы прожить долгую жизнь, но судьба связала не только его с мирными временами.

Юрий Троцюк встал на защиту Родины в марте 2022 года. В 47 лет он пал за границей Украины – в Курской области. Там он погиб под минометным обстрелом, исполняя свой долг 3 декабря 2024 года.

Дома остались те, для кого он был опорой: мать, которая теперь хоронит своего сына, и двое сыновей, которые больше никогда не увидят отца. 8 декабря 2024 года с ним попрощались в Николаевской церкви села Тесов. "Слова молитвы, звучавшие в храме, переплетались со слезами близких, друзей и односельчан", — говорится в сообщении Ровенской епархии. Провожали в последний путь военного побратимы, односельчане, родные.

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