Рівненщина провела в останню путь воїна, що загинув на чужині (фото)
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Юрію Троцюку було 47
Бої на різних ділянках фронту посилюються. Українські захисники жертвують найціннішим — життям, щоб стримати навалу окупантів. Трагічна звістка надійшла на Рівненщину на початку грудня. Воїн із села Тесів, звичайний чоловік, якого війна зробила героєм, Юрій Троцюк загинув від ворожого обстрілу. Він виріс у селі і міг би прожити довге життя, але доля пов'язала не тільки його з мирними часами.
Юрій Троцюк став на захист Батьківщини в березні 2022 року. У 47 років він поліг за кордоном України – в Курській області. Саме там він загинув під мінометним обстрілом, виконуючи свій обов'язок 3 грудня 2024 року.
Удома залишилися ті, для кого він був опорою: мати, яка тепер ховає свого сина, і двоє синів, які більше ніколи не побачили батька. 8 грудня 2024 з ним попрощались в Миколаївській церкві села Тесів. "Слова молитви, які звучали в храмі, перепліталися зі сльозами близьких, друзів і односельчан",- йдеться в повідомленні Рівненської єпархії. Проводжали в останню путь військового побратими, односельці, рідні.
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