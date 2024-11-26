Борислав в скорботі: на Донеччині загинув доброволець-командир взводу (фото)

Чоловікові було 43 роки

Україна щодня прощається із мужніми захисниками та захисницями, що хоробро стали на захист держави. Скорботна звістка прийшла на Львівщину — в Бориславі попрощаються із добровольцем Романом Качаєвим.

Про це повідомляє Бориславська міська рада. Роман Качаєв народився в 1981 році. Закінчив місцеву школу та професійний ліцей за спеціальністю зварювальника. Після початку повномасштабного вторгнення намагався потрапити на фронт, але чоловіка одразу у військо не взяли — він був знятий з військового обліку. Роман раз за разом звертався до ТЦК і врешті домігся свого і з 28 лютого став до лав ЗСУ.

Роман Качаєв

Обороняв Україну у складі 63-ї окремої механізованої бригади. В 2023 році отримав поранення, мав контузію та після лікування в Дніпрі повернувся до побратимів. Став командиром взводу.

Він загинув 25 листопада на Донеччині — росіяни відкрили вогонь з мінометів і танків поблизу Торського. Додому Романа не дочекалась мати та дев’ятирічна донька.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель водія, інспектора прикордонної служби з Дніпропетровської області. Олександр Черв’яков загинув в Харківській області на Куп’янському напрямку.