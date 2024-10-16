Не дожив місяць до 25-річчя: Львівщина прощається із захисником

Військового багато хто згадує як добросердечного юнака

Обороняючи Україну гинуть зовсім юні військовослужбовці. Так Львівщина попрощається з Владиславом Тарнавським. Молодий чоловік з Давидова Львівської області загинув 10 жовтня.

Менш як за місяць йому мало виповнитися 25 років. Про загибель військового повідомив сільський голова Давидова Володимир Керницький. Владислав народився 9 листопада 1999 року. "Владислав був гідним сином рідної України, мав стійку позицію та добре серце. Такі хлопці, як він, ніколи б не були осторонь цієї війни", — йдеться у дописі відділу освіти Давидівської сільради. У загиблого захисника залишилась мати, Ганна Тимофіївна, яка працює в сфері дошкільної освіти в Давидові.

Владислав Тарнавський / фото з особистої сторінки

Владислава згадують за його добре серце й знайомі. "Рветься свідомість від втрат. Це товариш мого сина. Добра дитина пішла від нас…. горе страшне", — пише Оксана Кардаш.

До лав оборонців України Владислав став в жовтні 2022 році. Захисник загинув поблизу села Макіївка на Луганщині. 16 жовтня кортеж з тілом загиблого героя прибув до його дому. Поховають полеглого героя 17 жовтня.

Раніше "Телеграф" розповідав про загиблого військового Сергія Нестерчука з Рівненщини. З ним змогли попрощатися за рік після загибелі, адже упізнати змогли лише завдяки ДНК.