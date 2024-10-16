Не дожил месяц до 25-летия: Львовщина прощается с защитником

Военного многие вспоминают как добросердечного юношу

Обороняя Украину гибнут совсем юные военнослужащие. Так Львовщина простится с Владиславом Тарнавским. Молодой мужчина из Давыдова Львовской области погиб 10 октября.

Менее чем через месяц ему должно было исполниться 25 лет. О гибели военного сообщил сельский председатель Давыдова Владимир Керницкий. Владислав родился 9 ноября 1999 года. "Владислав был достойным сыном родной Украины, имел стойкую позицию и доброе сердце. Такие ребята, как он, никогда бы не были в стороне от этой войны", — говорится в сообщении отдела образования Давидовского сельсовета. У погибшего защитника осталась мать, Анна Тимофеевна, работающая в сфере дошкольного образования в Давыдове.

Владислав Тарнавский/фото с личной страницы

Владислава вспоминают его доброе сердце и знакомые. " Рвется сознание от потерь. Это товарищ моего сына. Добрый ребенок ушел от нас…. горе страшное", — пишет Оксана Кардаш.

В ряды защитников Украины Владислав стал в октябре 2022 года. Защитник погиб вблизи села Макеевка Луганской области. 16 октября кортеж с телом погибшего героя прибыл в его дом. Похоронят павшего героя 17 октября.

Ранее "Телеграф" рассказывал о погибшем военном Сергее Нестерчуке из Ровенской области. С ним смогли попрощаться через год после гибели, ведь узнать смогли только благодаря ДНК.