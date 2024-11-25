На Дніпропетровщині прощаються з водієм-прикордонником, який загинув на Харківщині (фото)

Загиблому захиснику назавжди 45 років

Українські оборонці гинуть захищаючи Батьківщину. З героєм, що повернувся на щиті, прощаються у Покрові Нікопольського району Дніпропетровської області. 25 листопада там провели в останню земну путь захисника Олександра Черв'якова.

Полеглий воїн був сержантом, інспектором прикордонної служби другої категорії. Служив водієм першої групи мінометів відділення вогневої підтримки у прикордонні комендатурі швидкого реагування. Олександр Черев'яков загинув біля населеного пункту Колісниківка Харківської області. Це — Куп’янський район, де останніми тижнями окупанти не припиняють нападів. Сам населений пункт — під постійними атаками росіян з повітря.

Прощання з Олександром Черв'яковим

Олександр Черв'яков

Олександру Черв’якову було 45 років. Аби вшанувати його пам'ять прийшли рідні, друзі, представники влади та містяни, які провели героя живим коридором.

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