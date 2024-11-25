В Днепропетровской области прощаются с водителем-пограничником, погибшим на Харьковщине (фото)

Погибшему защитнику навсегда 45 лет

Украинские защитники гибнут защищая Родину. С вернувшимся на щите героем прощаются в Покрове Никопольского района Днепропетровской области. 25 ноября там провели в последний земной путь защитника Александра Червякова.

Павший воин был сержантом, инспектором пограничной службы второй категории. Служил водителем первой группы минометов отделение огневой поддержки в пограничной комендатуре быстрого реагирования. Александр Черевяков погиб возле населенного пункта Колесниковка Харьковской области. Это Купянский район, где в последние недели оккупанты не прекращают нападений. Сам населенный пункт под постоянными атаками россиян с воздуха.

Прощание с Александром Червяковым

Александр Червяков

Александру Червякову было 45 лет. Чтобы почтить его память, пришли родные, друзья, представители власти и горожане, которые провели героя живым коридором.

Ранее "Телеграф" рассказывал о смерти полицейского, раненного при ударе по Одессе. Вадим Зезюлин два дня сражался за жизнь. Среди погибших иногда бывают и совсем юные защитники. Виталию Дядюсю из Прикарпатья было только 19 лет.