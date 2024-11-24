О ситуации на фронте, бойцах КНДР на стороне России, Трампе и смысле войны - интервью с разведчиком, Героем Украины

Майор Виталий ("Десна") Литвин, который защищает Украину 10 лет, дал свой прогноз относительно войны с Россией

Трамп — это риски для России, как Кремль будет использовать армию КНДР, рычаги влияния на Путина и за что воюет украинская нация — об этом Виталий ("Десна") Литвин, Герой Украины, командир дивизиона артиллерийской разведки ОАБр Нацгвардии Украины, майор, который защищает Украину с 2014 года, рассказал в интервью "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления" .

Война — крайнее проявление политики

– Мы находимся на сложном этапе войны. Интенсивность боевых действий очень высока. За последние месяцы враг захватил больше территорий, чем за последние полтора года. Война меняется. Применяется целый калейдоскоп вооружений: FPV-дроны, крылатые ракеты, корабельная артиллерия, баллистика, С-300, РСЗО и т. д. Вооружение постоянно модернизируется, роботизируется. Как в гонке — у россиян разведывательные и ударные дроны, у нас в противовес — РЭБы. Мы начинаем глушить их на определенных частотах, а они опускаются и поднимаются. Враг делает много шагов, которые будут иметь последствия через три, четыре месяца или полгода.

Война — это крайнее проявление политики. Политика во всем. Геополитические процессы будут влиять на нас. Украина является зоной экономического интереса двух крупных стран – Китая и США. Обе за влияние на наши территории не сражаются своими руками.

Трамп – угроза для России

— У РФ такая же неопределенность с политикой США, как и у нас. Россия видит Трампа как человека, который поддержит их и склонит военно-политическое руководство Украины к переговорам на условиях Москвы. Все ожидают, что Трамп позвонит Путину, тот скажет "я не готов слушать твои предложения" или "мы забираем территории", и все. Трамп будет понимать, что он ничего не сделал, отправит авианосную группу в Черное море, две десантно-штурмовые дивизии США на Покровское направление. Они думают, что это может быть так, но никто не понимает, как это может быть на самом деле. Трамп может принять любое решение, и оно может быть внезапным для России, Китая, для нас, для Европы и для всего мира.

Как Кремль будет использовать солдат КНДР?

— Точное количество бригад КНДР постоянно различается (условно 4 бригады). В наших подразделениях разведки есть более подробная информация, какие это подразделения и чего от них ожидать. Думаю, их будут использовать именно на территории России, чтобы усилить границы и не допустить повторения Курска. Пока Россия использует подразделения Северной Кореи как пограничников, свои боеспособные части она отправляет на временно оккупированные территории: Запорожское направление, Покровское, Часов Яр, Лиманское и Купянское. Таким образом, они могут освободить дополнительные силы и перебросить их в более активные районы ведения боевых действий. Это даст врагу дополнительные подразделения, которые будут штурмовать наши позиции.

Украине помогает Южная Корея, потому что понимает — КНДР наберется опыта и может совершить какие-то военные действия против них. Здесь важно понимание наших партнеров, что мы сражаемся не только с РФ, а теперь и с КНДР. Теперь видим, как международное сообщество восприняло их присутствие на Курщине. Постепенно Россия сможет их вводить и на территорию Украины. И это точно так же могут позволить.

Россия, пока воюет с Украиной, не атакует другие государства

— Сейчас многие страны выделяют средства на разработку новейших образцов вооружения для своей армии, видя, как надо противодействовать, например, БПЛА "Шахед". Он дешев, и тратить на него драгоценные ПВО-ракеты нецелесообразно. Мы общаемся с военными на базах других стран, где они проводят обучение. Все интересуются: как проходят боевые действия, как россияне применяют дроны, как мы их используем, как работает западная техника, эффективны ли мобильные группы? Звучит много вопросов, потому что у Украины есть большой опыт. Как мы этим опытом воспользуемся — наша "монета", которой мы платим странам за вооружение.

Виталий ("Десна") Литвин и журналистка Виктория Кушнир во время интервью. Скриншот с видео

Поддерживая Украину, партнеры понимают, что обеспечивают свою безопасность. Пока Россия борется с нами, она не воюет с другими странами. Ей тоже тяжело, у нее большие потери за последние месяцы.

Как давить на Москву?

— Воздействовать на врага можно только силой: наращиванием военного потенциала, производством современных технологий, противодействием средствам разведки, БПЛА, вступлением в НАТО. Западным лидерам нужно принимать непопулярные решения — разрешить Украине избивать их оружием в глубь РФ. Что может подкрепить нашу ПВО, это помощь наших партнеров, например Польше, которая будет сбивать пролетающие над ней ракеты (и они их не сбивают) и летящие над западной частью Украины. Тогда мы сможем эти средства ПВО передислоцировать поближе к северу на юг и прикрывать наши города здесь.

Развитие России и Китая не выгодно для США. Так мы имеем две силы, которые понимают, что многие вопросы будут решаться на поле боя в Украине. Пока РФ теряет в цене на нефть, ее продают Норвегия, Америка, Канада. Мир понимает, что США могут возложить обеспечение Украины вооружением на ЕС или другие страны — члены НАТО. Есть риск, что Штаты станут выделять меньше средств и опять же таки, переведут это на Евросоюз.

За что воюет Украина?

— Мы воюем за возможность теплых тел согревать друг друга. Мы отдаем за это жизнь, самые лучшие годы. Я на войне 10 лет, много не увидел мира, не испытал хороших эмоций, но я испытывал многое, много чего прожил и узнал на войне вместе с побратимами, с которыми я разделял патроны и еду. Возможность делиться друг с другом теплом дают нам Силы обороны Украины, которые стоят на основе нашей культурной идентичности, истории. Мы воюем за весь этот комплекс, за наших детей, потерявших родителей, воюем за Максима Кривцова, за тысячи неизвестных нами воинов, похороненных тайком. Это война за наше государство, за себя, за каждого из нас, за демократию, за будущее, за морально-нравственные принципы всего мира. Мы боремся с терроризмом, самой большой агрессией за всю историю цивилизации.

Чтобы моя вера была гранитом

Смерть

— Я теряю побратимов, у которых есть дети, и я не знаю, как смотреть этим детям в глаза. Они потеряли своих родителей, они уже их не увидят. Последний побратим, погибший у меня, "Воха", Владимир Иващенко, у него родилась дочь уже после его смерти. Эта девочка даже не узнает своего отца. Мы поддерживаем семьи погибших побратимов. Мой главный сержант Илья Жеведь отвел сына павшего Максима Кирпы в первый класс, потому что его отец этого уже не может сделать. Каждый день рождения мы дарим этим детям подарки. Большая гордость за матерей, за детей, которые находят силы жить. Нельзя забывать подвиг сильнейших граждан, которые погибли.

Владимир ("Воха") Иващенко (слева). Справа: "Десна" встречает из роддома жену и новорожденную дочь павшего побратима

Покой

— Для меня покой — возможность принимать смерть. Я не боюсь погибнуть, но очень хочу жить. Сейчас я стараюсь делать все так, чтобы, когда придет мое время, я расслабился и мог спокойно умереть, и не о чем было сожалеть. В начале полномасштабки по нам стрелял танк, мы, 12 разведчиков, хотели штурмовать роту противника, я думал, что этот танк меня убьет, я тогда расслабился секунд на 20, помню свое состояние: максимальное умиротворение, расслабленность и… согласие с ситуацией.

Смысл жизни

…Чтобы моя вера была гранитом. Есть три слова, характеризующие наше время: война, смерть и жизнь. Война, потому что мы воюем, смерть, потому что мы боремся и теряем людей, побратимов, близких, и жизнь, она в конце списка, а не посредине. Сейчас мы проживаем свою лучшую жизнь — такую содержательную и глубокую, мы знаем, зачем она и для кого. Жизнь всегда впереди.

Виталий ("Десна") Литвин: "Я не боюсь погибнуть, но очень хочу жить"

Свобода

— Несмотря на войну, я не ощущаю ограничений свободы. Я чувствую свободу, волеизъявление во всем, свободу разума, свободу от всех оков общества и окружающей среды — возможность бороться за свое существование. Война – это духовная правда перед самим собой. Она показывает много настоящих лиц людей, стран.