Война — день 1003: россияне продвинулись в Курахово и применили новую ракету "Орешник"

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину длится уже 1003 сутки. За минувший день россияне не только активно давили по линии фронта, концентрируясь на Кураховском и Покровском направлениях, но и нанесли удар новой ракетой. Предварительно отмечалось, что атаковала РФ межконтинентальной ракетой, однако Владимир Путин заявил, что была использована новая баллистическая цель "Орешник". Однако в Пентагоне отметили, что российская экспериментальная ракета "Орешник" базируется на межконтинентальной РС-26 "Рубеж".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 22 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 49 раз атаковал в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Петровки, Млечного и Пустынки. Наши защитники отразили 38 штурмов. Одиннадцать атак продолжаются, ситуация контролируется.

Покровской направление на карте Deep State

На Кураховском направлении враг предпринял 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи Берестков, Солнцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Екатериновки и Антоновки. Шестнадцать боеприкосновений завершено, еще десять – до сих пор продолжаются.

Кураховское направление на карте Deep State

О новостях и событиях 19 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 1000: россияне и северокорейцы стягивают силы в Курскую область, но у Украины появился козырь

О том, что происходило 20 ноября, читайте в трансляции: Война — день 1001: Украина уничтожает российские склады, а в Кремле звенят ядерным оружием

С ситуацией в Украине за 22 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 1002: россияне продвинулись на фронте и атаковали Украину межконтинентальной ракетой