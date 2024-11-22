Война — день 1003: россияне продвинулись в Курахово и применили новую ракету "Орешник"
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Оперативно о главном за сутки
Российское вторжение в Украину длится уже 1003 сутки. За минувший день россияне не только активно давили по линии фронта, концентрируясь на Кураховском и Покровском направлениях, но и нанесли удар новой ракетой. Предварительно отмечалось, что атаковала РФ межконтинентальной ракетой, однако Владимир Путин заявил, что была использована новая баллистическая цель "Орешник". Однако в Пентагоне отметили, что российская экспериментальная ракета "Орешник" базируется на межконтинентальной РС-26 "Рубеж".
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 22 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 49 раз атаковал в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Петровки, Млечного и Пустынки. Наши защитники отразили 38 штурмов. Одиннадцать атак продолжаются, ситуация контролируется.
На Кураховском направлении враг предпринял 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи Берестков, Солнцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Екатериновки и Антоновки. Шестнадцать боеприкосновений завершено, еще десять – до сих пор продолжаются.
О новостях и событиях 19 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 1000: россияне и северокорейцы стягивают силы в Курскую область, но у Украины появился козырь
О том, что происходило 20 ноября, читайте в трансляции: Война — день 1001: Украина уничтожает российские склады, а в Кремле звенят ядерным оружием
С ситуацией в Украине за 22 ноября вы можете ознакомиться в материале: Война — день 1002: россияне продвинулись на фронте и атаковали Украину межконтинентальной ракетой