Чего добилась Украина в Курской области и сколько там сейчас военных РФ, рассказали в ВСУ

Потери россиян на Курщине колоссальные

Главной целью для украинских бойцов в проведении операции в Курской области было отвлечение россиян от самых горячих направлений. В настоящее время РФ перебросила на Курщину около 59 тысяч военнослужащих.

Об этом "Телеграфу" рассказали источники в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что спланировать и реализовать эту операцию помог режим строгой секретности, то есть про операцию знало как можно меньше людей.

ВСУ атаковали Курщину, чтобы россияне переключили внимание с Покровского и Кураховского направления на защиту своей территории, таким образом оккупация Донбасса замедлилась.

По словам источника, украинские войска на момент подготовки операции с фронта вывели и создали 10 бригад.

"Противник считал, что мы можем только обороняться. Поэтому для них это (наступление в Курской области – Ред.) стало большим сюрпризом", – говорит собеседник издания.

По последним данным, как говорит источник, общие потери армии РФ на территории Курщины составили 25 тысяч личного состава — погибших и раненых.

"По состоянию на сегодняшний день Россия сконцентрировала на Курщине 59 тысяч военнослужащих. Включая 11 тысяч военных из КНДР. В настоящее время ради оттеснения наших войск из Курской области противник отказался от стратегического наступления на Запорожье", — добавляет собеседник в руководстве ВСУ.

Он отмечает, что всего в зоне боевых действий враг сконцентрировал 575 тысяч войск. На пике наступления Силы обороны Украины контролировали 1376 квадратных километров в Курской области. Сейчас — меньше, ведь россияне не оставляют попыток отбросить украинские войска с территории РФ.

"Противнику поставлена задача оттеснить наши войска из Курской области, пересечь границу и создать коридор на нашей территории вглубь до 40 км", — сказал источник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что потери россияне на фронте огромные, но задачу лидера РФ Владимира Путина они не выполнили. Оккупанты получили новый дедлайн относительно Купянска.