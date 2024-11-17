ВСУ, несмотря на влажные путинские мечты, уверенно удерживают оборонные позиции в Курщине.

Российские войска в последнее время значительно активизировали наступление в Курской области, не считаясь с потерями – украинские подразделения отражают множество атак. Причина такого суицидального давления очевидна – так называемый "президент" России Владимир Путин приказал вернуть освобожденные Украиной территории Курщины к инаугурации президента США Дональда Трампа и началу переговоров.

Об этом пишет The Washington Post. Отмечается, что в последние дни борьба за Курскую область стала еще более жестокой, поскольку российские войска начали массированное, но совершенно беспорядочное контрнаступление, сопровождающееся огромными потерями.

"Выбор времени, похоже, демонстрирует, что Кремль понимает то, какую роль Курск может сыграть в предстоящих переговорах: если переговоры состоятся, Россия хочет убедиться, что предметом обсуждения будет только украинская земля", — говорится в сообщении.

Главный редактор российской "Независимой газеты" Константин Ремчуков подтвердил эти данные. Он со ссылкой на собственную информацию отметил, что Путин не хочет отказываться от захваченной территории Украины, а также не хочет, чтобы Курск использовался как разменная монета. Путинские заявления о "реалиях на земле", как мечтает об этом "президент" России, касаются исключительно признания захвата украинских земель.

"Понятно, что Москва не начнет никаких переговоров, пока не выгонит из Курска всех до последнего украинских солдат", – заявил Ремчуков.

Между тем, ВСУ, несмотря на влажные путинские мечты, уверенно удерживают оборонные позиции на Курщине. При этом россияне несут бешеные потери.

"39-летний Александр, работающий разведчиком в Курской области в 82-й бригаде, рассказал, что за последние дни украинские войска уничтожили более 50 единиц российской техники, в том числе БТРы и танки. По его словам, российские солдаты продолжают повторять свои ошибки, такие, как движение по дорогам, над которыми украинцы имеют огневой контроль, пропуски поворотов и даже обстрел собственных пехотных позиций", — подытожило издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре текущего года аналитики сообщали, что Курская операция оказалась под угрозой. При этом украинские военные могут потерять не только уже завоевавшие территории.