Россия готовит масштабное наступление в Курской области: сосредоточила десятки тысяч солдат

Огромная группировка окупантов будет пытаться выбить ВСУ из Курщины

Российский режим сосредоточил десятки тысяч единиц живой силы в рамках планируемого наступления на позиции Вооруженных сил Украины в Курской области. Среди них есть как русские солдаты, так и северокорейские наемники режима Ким Чен Ына.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственный источник в правительстве США, знакомый с данными американской разведки. Собеседник заявил, что количество группировки россиян составляет не менее 50 тысяч единиц живой силы, а наступление может начаться уже в ближайшие дни.

Украинский командир рассказал журналистам, что солдат КНДР видели не только в боевых действиях на Курщине. Наемники действуют на территории Белгородской области, где помогают отбивать атаки Вооруженных сил Украины, а также на временно оккупированных украинских территориях.

"В основном задачи определены как второй эшелон обороны. В Курской области — это непосредственные боевые действия. Эти группы будут непосредственно задействованы в боевых действиях в ближайшей перспективе на территории Украины", – сказал он.

Среди личного состава северокорейцев есть артиллеристы и снайперы – не только пехотные подразделения. Участие солдат КНДР в обороне позволяет русскому командованию бросать "родные" подразделения в наступление в других местах фронта. Наконец, и военные КНДР будут использованы в боевых действиях, но до этого далеко.

"В военном плане это три полнокровных бригады. Представьте себе, что сейчас враг снимает 10 000 солдат со второй линии обороны, ставит туда солдат из Северной Кореи и отправляет эти три бригады в одно из мест, где ведутся активные боевые действия. Три полнокровные бригады — это значительный ресурс? Да, это значительный ресурс", — добавил украинский военный.

Отметим, недавно еще одно американское издание The New York Times тоже предупредило о группировке россиян в 50 тысяч единиц живой силы в Курской области. Источники в разведке США тогда сказали, что наступление россиян на Курщине скоро начнется.

Ранее "Телеграф" сообщал, что большинство солдат Северной Кореи на территории России являются молодыми людьми чуть старше 20 лет. В Сеуле отметили, что некоторые из них не достигли 20 лет и являются несовершеннолетними.