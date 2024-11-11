Росія готує масштабний наступ в Курській області: зосередила десятки тисяч солдатів

Величезне угруповання окупантів буде намагатися вибити ЗСУ з Курщини

Російський режим зосередив десятки тисяч одиниць живої сили в рамках планованого наступу на позиції Збройних сил України в Курській області. Серед них є як російські солдати, так і північнокорейські найманці режиму Кім Чен Ина.

Про це пише CNN із посиланням на власне джерело в уряді США, знайоме із даними американської розвідки. Співрозмовник заявив, що кількість угруповання росіян складає не менше 50 тисяч одиниць живої сили, а наступ може початися вже найближчими днями.

Український командир розповів журналістам, що солдатів КНДР бачили не тільки у бойових діях на Курщині. Найманці діють на території Бєлгородської області, де допомагають відбивати атаки Збройних сил України, а також на тимчасово окупованих українських територіях.

"Здебільшого завдання визначені як другий ешелон оборони. У Курській області — це безпосередні бойові дії. Ці групи будуть безпосередньо задіяні у бойових діях у найближчій перспективі на території України", – сказав він.

Серед особового складу північнокорейців є артилеристи та снайпери – не тільки піхотні підрозділи. Участь солдатів КНДР в обороні дозволяє російському командуванню кидати "рідні" підрозділи в наступ в інших місцях фронту. Врешті й військові КНДР будуть використані у бойових діях, але до цього далеко.

"У військовому плані це три повнокровні бригади. Уявіть собі, що зараз ворог знімає 10 000 солдатів з другої лінії оборони, ставить туди солдатів з Північної Кореї та відправляє ці три бригади в одне з місць, де ведуться активні бойові дії. Три повнокровні бригади — це значний ресурс? Так, це значний ресурс", – додав український військовий.

Зазначимо, нещодавно ще одне американське видання, The New York Times, теж попередило про угруповання росіян у 50 тисяч одиниць живої сили в Курській області. Джерела у розвідці США тоді сказали виданню, що наступ росіян на Курщині скоро почнеться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що більшість солдатів Північної Кореї на території Росії є молодими людьми трохи старшими за 20 років. У Сеулі зазначили, що деякі з них не досягли 20 років і є неповнолітніми.