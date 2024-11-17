ЗСУ, попри вологі путінські мрії, впевнено утримують оборонні позиції на Курщині

Російські війська останнім часом значно активізували наступ в Курській області, не рахуючись з втратами – українські підрозділи відбивають багато атак. Причина такого суїцидального натиску очевидна – так званий "президент" Росії Володимир Путін наказав повернути звільнені Україною території Курщини до інавгурації президента США Дональда Трампа та початку переговорів.

Про це пише The Washington Post. Зазначається, що останніми днями боротьба за Курську область стала ще більш жорстокою, оскільки російські війська почали масований, але абсолютно безладний контрнаступ, що супроводжується величезними втратами.

"Вибір часу, схоже, демонструє що Кремль розуміє те, яку роль Курськ може зіграти у майбутніх переговорах: Якщо переговори відбудуться, Росія хоче переконатися, що предметом обговорення буде лише українська земля", – сказано у повідомленні.

Головний редактор російської "Независимой газеты" Костянтин Ремчуков підтвердив ці дані. Він із посиланням на власну інформацію зазначив, що Путін не хоче відмовлятися від захопленої території України, а також не хоче, щоб Курськ використовувався, як розмінна монета. Путінські заяви про "реалії на землі", як мріє про це "президент" Росії, стосуються виключно визнання захоплення українських земель.

"Зрозуміло, що Москва не почне жодних переговорів, поки не вижене з Курська всіх до останнього українських солдатів", – заявив Ремчуков.

Тим часом ЗСУ, попри вологі путінські мрії, впевнено утримують оборонні позиції на Курщині. При цьому росіяни зазнають шалених втрат.

"39-річний Олександр, який працює розвідником у Курській області у 82-й бригаді, розповів, що за останні дні українські війська знищили понад 50 одиниць російської техніки, у тому числі БТРи і танки. За його словами, російські солдати продовжують повторювати свої помилки, такі як рух дорогами, над якими українці мають вогневий контроль, пропуски поворотів і навіть обстріл власних піхотних позицій", – підсумувало видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні поточного року аналітики повідомляли, що Курська операція опинилася під загрозою. При цьому українські військові можуть втратити не лише території, які вже вибороли.