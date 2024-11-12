Россияне потеряли несколько сотен единиц живой силы убитыми и ранеными во время штурмов

Вооруженные силы Украины за 11 ноября отразили пять штурмов российских оккупантов в районе деревни Новоивановка в Суджанском районе Курской области. Населенный пункт стал "поселком русской смерти" – штурмы привели к огромным потерям россиян.

Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState. По данным аналитиков, суммарно россияне за день попытались накатиться в поселок и его окрестности пять раз, использовав по меньшей мере 29 единиц военной техники.

При этом 18 единиц российской бронетехники были уничтожены, другим удалось скрыться. Также российские войска не досчитаются не менее, чем 300 убитых и серьезно раненых единиц личного состава. Многие россияне из разбитых штурмовых волн смогли убежать или затаились в ничейных посадках возле населенного пункта.

Отметим, что аналитик Юлиан Репке тоже писал, что российское контрнаступление в Курской области обернулось для оккупантов катастрофой и масштабными потерями личного состава. Даже армия КНДР не помогла значительно прорвать оборону украинских бойцов.

Напомним, что ВСУ могли применить на Курщине редкий снаряд США времен "холодной войны". Речь идет об управляемом снаряде типа M712 Copperhead калибра 155-мм, который направляется лазерным целеуказателем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный аналитик четко ответил, правда ли ВСУ готовятся выйти из Курской области.