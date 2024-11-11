Дает ли "мясной штурм" желаемые результаты

Российское контрнаступление в Курской области обернулось для оккупантов катастрофой. Даже армия КНДР не помогла значительно прорвать оборону украинских бойцов.

Об этом пишет аналитик BILD Юлиан Репке. По его словам, в течение трех дней "большого наступления" значительных изменений на карте боев нет.

Для прорыва обороны Москва привлекла на Курщину около 50 тысяч солдат РФ и КНДР, но этот "мясной штурм" пока не сработал.

Как отмечает Репке, пока военные России лишь несут огромные потери и смогли отразить лишь две небольшие деревни: Погребки и Дарьино.

"Предварительные территориальные изменения после трех дней массированного российского контрнаступления в Курской области. В результате [Россия] потеряла 28 единиц бронетехники (в основном современные БТР-82А) и более 200 солдат убитыми или ранеными. Какая катастрофа для Владимира Путина и его генералов", — пишет Репке.

Напомним, что ВСУ могли применить на Курщине редкий снаряд США времен "холодной войны". Речь идет об управляемом снаряде типа M712 Copperhead калибра 155-мм, который направляется лазерным целеуказателем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что военный аналитик четко ответил, действительно ли ВСУ готовятся выйти из Курской области.