Справжня катастрофа? Чи вдається армії РФ наступати на Курщині

Чи дає "м'ясний штурм" бажані результати

Російський контрнаступ в Курській області обернувся для окупантів катастрофою. Навіть армія КНДР не допомогла їм значно прорвати оборону українських бійців.

Про це пише аналітик BILD Юліан Рьопке. За його словами, протягом трьох днів "великого наступу" значних змін на карті бої немає.

Для прориву оборони Москва залучила на Курщину приблизно 50 тисяч солдат РФ та КНДР, але цей "м'ясний штурм" наразі не спрацював.

Як зазначає Рьопке, поки що військові Росії лише зазнають величезних втрат і змогли відбити лише два невеликі села: Погребки та Дар'їно.

"Попередні територіальні зміни після трьох днів масованого російського контрнаступу в Курській області. В результаті [Росія] втратила 28 одиниць бронетехніки (в основному сучасні БТР-82А) та понад 200 солдатів убитими або пораненими. Яка катастрофа для Володимира Путіна та його генералів", — пише Рьопке.

Нагадаємо, що ЗСУ могли застосувати на Курщині рідкісний снаряд США часів "холодної війни". Йдеться про керований снаряд типу M712 Copperhead калібру 155-мм, який спрямовується лазерним цілевказівником.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий аналітик чітко відповів, чи правда ЗСУ готуються вийти з Курської області.