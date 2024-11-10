Військовий аналітик чітко відповів, чи правда ВСУ готуються вийти з Курської області

Аналітик розповів, чи варто чекати на вихід ЗСУ з Курської області

Експерт українського військового інформаційного порталу Defence Express Іван Киричевський розповів, чи найближчим часом буде виведення підрозділів Збройних сил України з Курської області Росії чи ні.

Свій прогноз він озвучив у ефірі "Телеграфа". Відповідаючи на запитання журналіста Микити Міхальова, Киричевський заявив, що зараз цей процес не спостерігається.

За його словами, якби Сили оборони України готувалися до виходу з Курської області, то вони відступили б за російсько-український кордон.

"Навіть якщо виходити з актуальних повідомлень, наведених OSINT-ресурсом DeepState, то якби наші війська готувалися звернути операцію на Курщині, то вони б звідти відступали, а не відбивали б фланговий удар, який росіяни спробували завдати 7 листопада. Але цей фланговий удар був заблокований", — заявив Киричевський.

Він додав, що рейд у Курську область є "надто цінним призом" для України, щоб від нього відмовитися.

"Сама собою історична можливість вести відкриті бойові дії на території Російської Федерації під своїм прапором, чого з часів Другої світової війни ніхто не робив — це занадто цінний приз, щоб від нього відмовитися. А люди, які читають повідомлення різних коментаторів, можливо, витрачають свій час не на те, що треба", — наголосив аналітик.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, за даними OSINT-проекту DeepState російська армія розпочала нову хвилю наступу в Курській області.