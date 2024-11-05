Звідки на Курську АЕС готувався напад? Росія вибухнула новими звинуваченнями (мапи)

Росія заявила, що Україна нібито готувалася захопити АЕС у Курській області

Російська влада звинуватила Україну у спробі захопити Курську атомну електростанцію та влаштувати там ядерну аварію.

Про це повідомили у "міністерстві оборони" держави-агресора. За їхніми словами, Україна нібито готувала для захоплення АЕС у місті Курчатів 4 механізовані, 2 десантно-штурмові та 1 ракетну бригаду.

Там додали, що йдеться про 20 000 військових, 27 танків, 50 одиниць бронетехніки, 30 одиниць ствольної артилерії та 5 одиниць реактивних систем залпового вогню.

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту російської армії генерал-лейтенант Ігор Кирилов заявив, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій нібито опублікувала доповідь. У ньому говорилося, що Україна після захоплення АЕС нібито готувалася здійснити вибух, після чого територія Європейської частини Росії зазнала б радіоактивного зараження.

"На території України зміни фонових значень гамма-випромінювання не буде", — заявив Кирилов на брифінгу.

Він також додав, що метою так званої "спеціальної військової операції" (офіційна назва в Росії війни проти України — Ред) є недопущення наявності в України ядерних технологій та ядерної зброї.

Це не перший випадок, коли росіяни звинувачують Україну у підготовці таких провокацій. Ще в серпні цього року в РФ активно розповсюджували інформацію про те, що Україна нібито готується завдати "ядерного удару".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Михайло Подоляк назвав цілі операції Збройних сил України в Курській області.