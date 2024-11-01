Морпіхи РФ намагаються відкупитися від служби в Курській області, - АТЕШ

Військові РФ всіма способами намагаються залишитися в Криму

Морські піхотинці РФ у Севастополі дають своїм командирам хабарі, щоб не їхати воювати на Курщину. У їхній 810-й бригаді зараз справжній хаос — більшість особового складу перекинули на материк.

Щодня до частини приходять звістки про загиблих на Курщині бійців. Таку інформацію оприлюднив партизанський рух "АТЕШ" у своєму телеграм-каналі.

За словами партизанів, командування бригади намагається приховати реальні втрати особового складу, проте без успіху. "Військові у частині перебувають у низькому моральному стані через постійну загибель товаришів і всіма способами намагаються залишитися в Криму", — зазначають в "АТЕШ".

Ті морпіхи, яким вдалося відкупитися, тепер просто створюють видимість активної служби на базі. Вони переставляють техніку з місця на місце та встановлюють якісь маскувальні сітки.

Фото "АТЕШ"

Фото "АТЕШ"

За даними партизанського руху, командири вимагають гроші від підлеглих за надання відстрочки від термінового відправлення до зони бойових дій. Водночас військовослужбовці, які залишилися на базі, побоюються можливих атак з боку Сил оборони України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що РФ не зможе швидко повернути Курську область. Наступ ЗСУ став найсерйознішим викликом для Путіна з моменту бунту Євгена Пригожина минулого року.