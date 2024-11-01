Морпехи РФ пытаются откупиться от службы в Курской области, — АТЕШ

Военные РФ всеми способами пытаются остаться в Крыму

Морские пехотинцы РФ в Севастополе дают своим командирам взятки, чтобы не ехать воевать на Курщину. В их 810-й бригаде сейчас настоящий хаос — большинство личного состава перебросили на материк.

Ежедневно в часть приходят известия о погибших на Курщине бойцах. Такую информацию обнародовало партизанское движение "АТЕШ" в своем телеграмм-канале.

По словам партизан, командование бригады пытается скрыть реальные потери личного состава, однако безуспешно. "Военные в части находятся в низком моральном состоянии из-за постоянной гибели товарищей и всеми способами пытаются остаться в Крыму", — отмечают в "АТЕШ".

Те морпехи, которым удалось откупиться, теперь просто создают видимость активной службы на базе. Они переставляют технику с места на место и устанавливают какие-то маскировочные сетки.

Фото "АТЕШ"

Фото "АТЕШ"

По данным партизанского движения, командиры требуют деньги от подчиненных за предоставление отсрочки от срочной отправки в зону боевых действий. В то же время оставшиеся на базе военнослужащие опасаются возможных атак со стороны Сил обороны Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что РФ не сможет быстро вернуть Курскую область. Наступление ВСУ стало самым серьезным вызовом для Путина с момента бунта Евгения Пригожина в прошлом году.